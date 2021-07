Nové městské jesličky mají vzniknout po přebudování bývalého hospodářského zázemí v areálu mateřské školy v Husitské ulici - mezi Velkomoravskou ulicí a Smetanovými sady.

Po rekonstrukci by tam do nového zařízení mělo docházet až 24 dětí. Záměr už na svém zasedání schválili olomoučtí radní.

Náklady na rekonstrukci stávajících prostor by měla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy, který podporuje také budování předškolních zařízení. Kromě navýšení kapacity městských jeslí v Olomouci by byl díky této investici zároveň zhodnocen nevyužitý nemovitý majetek města.

Vedení města tímto záměrem reaguje na očekávanou změnu zákona, podle které by městské jesle na třídě Spojenců mohly přejít z režimu takzvané vázané živnosti do režimu podporovaného státním příspěvkem.

„To by znamenalo, že budeme muset snížit kapacitu jeslí z pětatřiceti míst na čtyřiadvacet. Vzhledem k velké poptávce po místech pro malé děti to však bez náhrady nemůžeme a nechceme udělat. Proto jsme schválili zahájení přípravy investice, která bude celá pokrytá z dotace. Státní příspěvek poté pokryje i provoz,“ vysvětlila náměstkyně primátora Eva Kolářová s tím, že obě zařízení by pak měla celkovou kapacitu 48 dětí.

Všechny podrobnosti o novele zákona a podmínkách dotací zatím ještě nejsou známé, kvůli avizovaným termínům se však vedení města rozhodlo začít s projektovou přípravou rekonstrukce nevyužívaných prostor v areálu zmíněné mateřské školy. Počítá se se zpracováním stavebně technického průzkumu a investičního záměru, což by mělo stát do 200 tisíc korun. Projektová dokumentace by měla být hotová během příštího roku.