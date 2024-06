Zajímavou nabídku si pro rodiny s dětmi připravili v muzeu sklárny Rapotín, kde mají zájemci možnost si kromě prohlídky s výkladem průvodce také vyzkoušet interaktivní rytí do sklenic. Ty si mohou za 50 korun koupit po výkladu a pak si motiv vybrousí podle své fantazie nebo předem připravených šablon.

Důvodů, proč navštívit během letních prázdnin Jeseníky je spoustu a letošní novinky do oblíbených hor přilákají celé rodiny výletníků a dovolenkářů.

„Za výlet rozhodně stojí kostel svatého Kříže, který se před pár dny otevřel v Javorníku, je to jedna z nejstarších sakrálních staveb ve Slezsku. Pro aktivní cyklisty se v Rychlebských horách připravuje nový trail s názvem Sokolík, bude vhodný pro širokou skupinu bikerů. Měl by být otevřený v září,“ upřesnil Tomáš Rak.

Oslavy a výročí

V Jeseníkách se podle něj ale bude také během letních měsíců slavit. Například Skiland Ostružná oslaví 20 let fungování a 20. července tam pořádají zábavné odpoledne pro širokou veřejnost.

„Kromě tradičních oslav v obcích a městech láká také akce s názvem Trofeo Niké, což je jízda unikátních historických strojů a vozidel z Beskyd do Jeseníků. Akce proběhne od 13. do 15. září. Zastávka veteránů bude ve Schrothových lázních v Lipové, což je lokalita, která se v poslední době velmi intenzivně rozvíjí,“ vyzdvihl ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky s tím, že v polovině září bude 25 let slavit také samo sdružení.

Cestovní ruch podle něj během těžkých covidových let utrpěl značné ztráty.

„Pořád se ještě sčítají. Veškeré krizové momenty, které jsme zažili za posledních pár let, se na tomto oboru bohužel podepsaly. Jsem proto moc rád, že areály v Olomouckém kraji jsou na novou turistickou sezonu, i díky podpoře Olomouckého kraje, skvěle připraveny,“ dodal závěrem Tomáš Rak.

