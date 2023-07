Na vstupních dveřích restaurace je sice napsána cedulka o možnosti platby hotovostí či QR kódem, podle ženy je však druhá možnost spíš nouzovou.

„Karty nebereme z jednoduchého důvodu. Poplatky bankám jsou zbytečné. Z každé transakce procento je prostě dost. A jsme sezonní provoz. Pokud fungujeme šest měsíců v roce, dávat další peníze do pronájmu terminálu nemá smysl. Sezonní provozy mají hotovostní platby, nic víc v tom není,“ říká.

Kavárna v protějším penzionu Neubauer je také prázdná. Ačkoli je všední prázdninový den kolem třetí hodiny odpoledne a Ramzová patří k nejdůležitějším turistickým místům v Jeseníkách, návštěvníků je zde pomálu.

Servírka potvrzuje, že karty neberou. Pro zdůvodnění zavolá šéfa. Po necelé minutce se vrací: „On se k tomu vyjadřovat nebude, tak se omlouvám.“

Jen hotově? V Olomouci lze platit kartou i za makrelu na hřišti

Zdržovačka a jen na zlost

V hotelu s restaurací Andromeda u hlavní silnice na Jeseník je situace jiná. Příchozího u vchodu vítá nalepená cedulka, kde jsou loga společností, jejichž platební karty či jídelní poukázky zde přijímají.

Za výčepem stojí mladý číšník. Po otázce na platby kartou přichází jeho starší kolega. Na věc má jasný názor.

„My bereme všechno. Ale karty jsou jen na zlost. Když je bouřka, jsme v háji, nejde signál. A lidi oblbovat tím, že mají platit kartama, to je taková kravina. Když není signál, jak mi zaplatí, když nemají hotovost? A pojedu s ním k bankomatu, aby mi nezdrhl bez placení?“ ptá se.

„Sedí osm lidí u stolu a každý chce platit kartou. Já tady mám frontu a půl hodiny strávím, než je zkasíruju. Terminál nejde, musím ho vynulovat a nakonec ten člověk řekne, že zaplatí hotově. Tak musím k počítači a celé to předělat na hotovost. Je to zdržovačka,“ dodává.

VIDEO: Čistá voda, vstup zdarma. Koupaliště Vlčí důl slaví šedesátku ve formě

"Karta je konec svobody"

V podniku se minulý týden asi desetkrát stalo, že terminál přijal kartu až na třetí nebo čtvrtý pokus.

„Vždycky tam vyskočilo platba zamítnuta nebo nedostatek financí. Ti lidi byli zoufalí, vůbec neměli peníze v hotovosti. Ale já jim říkám, když jedete na hory, musíte si vzít hotovost, nespoléhejte na karty. Nebo je bouřka a nejde signál, klekne nám i počítač. A ti lidi jsou jak magoři, myslí si, že jsou jak ve městě nebo co,“ líčí.

Kartami platí mladí lidé, ale i důchodci.

„Jsou ale mezi nimi i ti, kteří karty absolutně neuznávají, protože chtějí mít svobodu. A karta je konec svobody pro všechny. Já osobně neplatím kartou nikde, akorát v Polsku, když jdu na nákup,“ říká číšník – důchodce, jméno prozradit nechce. „Jsme tu dva a místní vědí,“ dodává.

Instalace žádný problém

Poslední gastronomický podnik se nachází za kolejemi. V restauraci na Chatě Ramzovské sedlo přijímají platební karty od letošního března.

„Začali jsme to řešit už od loňského podzimu. Mysleli jsme, že platby kartou budou fungovat už v zimě, ale bance to procesně trvalo. Pořád jsme je uháněli, až sem pán přijel v březnu, kdy se to rozjelo,“ řekla jednatelka podniku Štěpánka Císařová.

Uleví městu, zrychlí cestu do hor. Chystá se obchvat Šumperku

Instalace systému bezhotovostního placení prý není žádný problém.

„Dají vám terminál, spojíte se s firmou, která vám dělá kasu, ti se spojí na společné ID a je to. Zprovoznit to je otázka pěti minut. Pro nikoho to není zátěž,“ líčí Štěpánka Císařová.

Problémem byly duplicitní platby a stabilita celého systému. Ze začátku se stávalo, že terminál zákazníkům strhl platbu dvakrát. Štěpánka Císařová to u většiny z nich zjistila až při zpětné kontrole tržeb.

„Když jsme s kartami začali, takhle špatně proběhlo pět plateb a banka to zákazníkům vrátila až v květnu,“ říká jednatelka.

Menší dýška a probémy se signálem

S výměnou terminálu problémy s duplicitními platbami ustaly. Přetrvávají však potíže se signálem.

„Když hosté platí, někdy musíme terminál třikrát restartovat, než se platba povede. Někdy terminál drží, jindy je to tragédie,“ popisuje Štěpánka Císařová.

Kartou v restaurací odbaví zhruba třetinu z celkového objemu tržeb. Zavedení bezhotovostních plateb však pocítil personál na dýškách.

„Snížila se o hodně,“ přiznává servírka, která se zapojuje do hovoru.

Mixér na Králickém Sněžníku namíchnul turisty. Už chybí jen lanovka, nadávají

Šéf sdružení: Zrušení EET byla chyba

Podle ředitele Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáše Raka Jeseníky kopírují trend zbytku republiky, kdy v gastronomii roste podíl podnikatelů, kteří berou pouze hotovost.

Podle Raka jde o jeden z důsledků souběhu několika krizí, které odvětví cestovního ruchu v posledních letech postihly.

„Když něco provozujete a daří se tomu, berete karty jako zlepšení servisu, komfortu pro zákazníky. Pak vás postihnou tři krize, vyždímá vás covid, pak přijde změna chování turistů kvůli energetické a finanční krizi. A zjišťujete, že terminál něco stojí, že si můžete pomoct nějak jinak, a prostě se tomu přizpůsobíte,“ dodává.

Platební terminály si často podnikatelé pořizovali jako technologický celek s elektronickou evidencí tržeb (EET). Ta je zrušena od letošního ledna.

„Za mě bylo zrušení EET chyba, podnikatelské prostředí to mělo narovnat, ale nikdo netušil, jaké krize obor postihnou. Je také pravda, že stát hodil cestovní ruch úplně přes palubu,“ dodává Tomáš Rak.

Situace s platebními kartami je výsledkem aktuálního stavu v odvětví.

„Provozovatelé si buď nechtějí snížit životní komfort, a hledají cesty jinde, nebo bojují o holé přežití. Obě varianty jsou důvodem, proč přecházejí na hotovostní platby,“ uzavírá.