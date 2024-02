Žákům ze Šumperska, Jesenicka, Olomoucka a Opavska začínají o prvním březnovém víkendu jarní prázdniny. Ty tradičně bývají časem, kdy se rodiny vydávají na lyže do hor. Letos však kvůli neobvyklé vlně teplého a deštivého počasí řada středisek v oblasti Jeseníků zavřela. O víkendu jich v provozu zůstane zřejmě jen několik.

Sjezdovka v areálu Kouty, přístup k lanovce. 29. února 2024 odpoledne. Záběr z webkamery | Foto: kouty.cz

Provoz chce o víkendu udržet Horský resort Buková hora. V provozu je jeho moravská část, kde je nástupní místem Mlýnický Dvůr. „Určitě o víkendu ještě budeme fungovat, pak se uvidí,“ poznamenal marketingový manažer areálu Vítězslav Stránský.

O provozu neměl v době vzniku tohoto textu (ve čtvrtek dopoledne, pozn. red.) jasno resort Dolní Morava. Kvůli plusovým teplotám a vydatnému dešti již uzavřel dolní areál U Slona.

Muž přejetý rolbou na Ovčárně: nehoda po hádce?

„Zážitky jako Stezka v oblacích, Sky Bridge a Mamutí horská dráha budou v provozu. Aktuálně lyžujeme v horním areálu, což jsou zhruba čtyři kilometry sjezdovek. Situace se mění každým dnem. Jestli lyžování o víkendu zvládneme, budeme vědět zřejmě až v pátek. Počasí nám dává zabrat,“ poznamenala marketingová manažerka areálu Šárka Braunerová. Pro aktuální informace by lidé měli sledovat web nebo sociální sítě resortu.

Stejné doporučení platí i v případě areálu Kouty. „Zatím jedeme. Rolbaři se snaží, shrnujeme sníh, kde to jen jde. Zítra má celý den pršet, takže jestli budeme v provozu o víkendu, nevím,“ řekl vedoucí areálu Petr Marek.

Areál v provozu by chtěli udržet i na Červenohorském sedle. „Chtěli bychom udržet lanovku a modrou sjezdovku, ale uvidíme, jak to bude dnes večer vypadat po rolbování a dnešním mlhavém dnu,“ řekl ve čtvrtek 29. února vedoucí areálu Martin Dubský.

Kam o víkendu? Na plesy, šibřinky, čokoládu, košt, zabijačku i za Harry Potterem

Letošní sezonu ale ukončit nechce. „Vyhlížíme příští týden. Pokud tomu bude počasí nakloněné a nebude velký vítr, chtěli bychom ještě zasněžovat. Na konci týdne má mrznout, chtěli bychom sjezdovky obnovit, ale předpověď musí vydržet. Dosněžovat cenu určitě má. Nějaký víkend se chytne, pokud by připadl ještě přírodní sníh, mohli bychom pokrýt i Velikonoce, které jsou letos v brzkém termínu,“ doufá Martin Dubský.

V provozu bude menší středisko Jonas Park v Ostružné. „Pás a dětský vlek samozřejmě pojedou, co se velkého vleku týče, celou noc nám tu pršelo, co vydrží do zítřka, nevím. Jezdí sem lyžovat z Hynčic, z Lipové, jak je tu hodně lidí, sjezdovka dostává docela zabrat,“ řekl majitel areálu Petr Jonáš.

Středisko v Ostružné je v provozu jako jediné v širokém okolí. „Výjimečně bylo hodně vody, takže jsme udělali hodně sněhu. Měli jsme velké zásoby, nedávno jsme měli na sjezdovce skoro metr. Navíc máme severní svahy, to má také velký vliv,“ dodal.

V Kopřivné se lyžaři bavili s krajem. Zahráli jim k tomu Radečci

Na bruntálské straně Jeseníků bude o víkendu v částečném provozu středisko Kopřivná v Malé Morávce. V provozu bude jen kotvový vlek od 8.30 do 16 hodin. Na jízdné poskytuje areál třicetiprocentní slevu. „Podle předpovědi by se mělo příští týden ochladit, takže věříme, že se podaří obnovit standardní provoz i na lanové dráze,“ uvedli zástupci střediska.

V pátek ukončí provoz Ski aréna Karlov. Kvůli nepřízni počasí zde museli ukončit zimní sezonu o měsíc dříve. S předčasným nástupem jara začne už v pátek na Karlovském expresu fungovat bobová dráha a tubing.

Jistotou bude o víkendu lyžování na Ovčárně, která je nejvýše položeným střediskem v Jeseníkách. Na svazích tu leží přes metr přírodního sněhu.

Třesín se začal modrat. Teplé počasí má pokračovat, avizují meteorologové

Na Pradědu jsou nejlepší podmínky také pro běžkařské lyžování, upravená je stopa z Ovčárny na Praděd a na Švýcárnu a také okruhy kolem hotelu Petrovy kameny (dříve chata Kurzovní). Běžkaři mohou vyrazit i na okruh kolem Dlouhých strání, zde však je nutné lyže na některých místech přenášet.

V okolí Paprsku je sjízdných několik posledních kilometrů Jesenické magistrály.

S největší pravděpodobností naposledy se bude nadcházející víkend lyžovat v Hrubé Vodě u Olomouce. „Lanovka nepojede stoprocentně, lyžařská škola ještě sníh má, vlek také,“ uvedl Tomáš Drápal z Resortu Hrubá Voda s tím, že definitivní informaci resort vydá ve čtvrtek večer.