Druhým dnem pokračuje v úterý 31. října návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Většinu programu má naplánovánou na Jesenicku. Zde navštíví oděvní firmu Woox a Základní školu ve Vápenné, na Šumpersku zavítá do ruční papírny ve Velkých Losinách.

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Lesním baru na Jesenicku, 30. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Důležitým bodem úterního programu bude pracovní oběd prezidenta se starosty Šumperska a Jesenicka. Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová by se při této příležitosti ráda zaměřila na témata podpory sociálně a hospodářsky ohrožených území, dostupnost zdravotní péče, chybějící krytý bazén na Jesenicku a problematiku tunelu pod Červenohorským sedlem.

„Na Jesenicku jsme měli vládu a řešili jsme s ní podobné otázky. Vláda má větší možnosti tyto věci měnit. U pana prezidenta jde spíše o to, aby poznal, jak náš region funguje,“ řekla Zdeňka Blišťanová.

Starosta Šumperku Miroslav Adámek by se rád zaměřil na problematiku hospodářsky a sociálně vyloučených území, bydlení a změnu rozpočtového určení daní ve smyslu výpomoci silnějších regionů slabším.

„Pan prezident o těchto tématech ví, řešil je i v rámci kampaně. Je ale důležité mu je nastiňovat. Částečně se podílí na zákonodárném procesu, podepisuje spoustu zákonů. Pravidelně se schází s vrcholnými představiteli vlády a předpokládám, že i tam může tato témata zvedat,“ řekl Miroslav Adámek.

Na schůzku se starosty přijede prezident Pavel ze Základní školy ve Vápenné. „Děti z této školy mi poslaly pozvání v době, kdy jsem byl zvolen. Zároveň je to škola, která může být v mnoha ohledech příkladem pro ostatní. Moc rád bych se podíval, jak se tam děti cítí a co se učí. A když uznám, že je to příklad, který by mohl sloužit ostatním, rád ho budu předávat při všech dalších návštěvách,“ zdůvodnil, proč si vybral právě tuto školu.

Návštěvu Olomouckého kraje prezident zakončí odpoledne debatou s příslušníky Velitelství pozemních sil Armády České republiky v Olomouci.

