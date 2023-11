/VIDEO, FOTOGALERIE/ Flanelová košile je s prezidentem Petrem Pavlem spojená už od prezidentské kampaně. V rámci dvoudenní prezidentské návštěvy Olomouckého kraje navštívi i Woox Továrnu v Jeseníku, odkud ikonické košile pochází. Děti ze školy ve Vápenné pro prezidenta připravily únikovou hru a místní starostové ho seznámili s problémy, které je trápí.

Prezident Petr Pavel při návštěvě Woox Továrny v Jeseníku, 31. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Druhým dnem pokračovala v úterý 31. října návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Většinu programu byla naplánována na Jesenicku. Z oděvní firmu Woox zamířil prezident do Základní školy ve Vápenné, na Šumpersku pak zavítá do ruční papírny ve Velkých Losinách.

První dáma: Nejlepší je flanelové pyžamo

„To by mě v životě nenapadlo, že z mých nejoblíbenějších košil z dětství uděláme takový hit,“ uvedl prezident u firmy Woox, odkud pochází i flanelová košile, kterou Petr Pavel věnoval po jeho zvolení slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. „Díky němu nám spadl web. Všechny zásoby se vyprodaly,“ řekl spolumajitel firmy Janis Joanidis.

Prezident se během hodinové návštěvy Továrny Woox přivítal i s několika zaměstnankyněmi. „Flanelek mám ve sbírce asi deset,“ uvedl prezident, který v zápětí dostal svou jedenáctou přímo od majitelů firmy Woox.

Návštěva prezidenta republiky a paní Evy Pavlové v Olomouckém kraji, 31. října 2023, Jeseník. Návštěva areálu továrny firmy WOOX.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Prezidenta doprovázela při jeho návštěvě první dáma Eva Pavlová, která flanelku vynesla už během pondělního výšlapu k Lesnímu baru v Horní Lipové.

„Flanelové košile nosím hodně. Na zimu na chalupu je pak nejlepší flanelové pyžamo,“ řekl první dáma.

Jaké máte rád jídlo?

Petr Pavel s majiteli následně zavítal přímo do provozovny Woox, odkud pokračoval do Základní školy Vápenná. Ta kombinuje dva výukové systémy. Vedle klasického se část žáků učí metodou Montessori.

Děti prvního stupně přivítaly prezidenta na schodišti. Poté se Petr Pavel setkal s učiteli a následně s žáky druhého stupně, kteří mu školu představili. Prostor byl i pro neformální rozhovor a otázky. Žáky například zajímalo, jaké je to být prezidentem, jaké má rád jídlo nebo jakou nejvyšší rychlostí jel na motorce.

„Bylo to velice bezprostřední. Celá atmosféra ukazuje, že se tu dětem vede dobře. Je to krásný příklad pro ostatní regiony, že takováto škola může být v podstatě kdekoli,“ řekl Petr Pavel po návštěvě školy.

Fotogalerie z prezidentské návštěvy Základní školy ve Vápenné zde:

Žáci prezidentovi předali řadu dárků. Dostal například rubikovu kostku nebo triko s logem školy. „Pana prezidenta zaujala úniková desková hra, kterou žáci sami vyrobili. Z Jesenicka se má dostat do Prahy přes různé nástrahy jako Červenohorské sedlo,“ zmínil ředitel školy Zdeněk Hořava.

Vápenná zažila již druhou prezidentskou návštěvu za posledních šest let. V roce 2017 se s obyvateli vesnice v místním kulturním domě setkal Miloš Zeman.

„Ještě si to pamatujeme. Aspoň na nás nezapomněli, že tu žijeme. Zviditelní nás to, máme hezkou školu, děcka se tu mají fajn, mají možnost studovat, dokonce dva směry. Akorát máme obavy, že nám ta popularita nic nepřinese,“ přemítá nad prezidentskou návštěvou seniorka, která spolu s hloučkem vrstevníků pozorovala ruch před školní budovou od zdi protilehlého obchodu.

Prezident Petr Pavel na základní škole ve Vápenné.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Vedle ní stál Antonín Kopřiva. „Tato budova,“ klepe na zeď, „byla kdysi restaurace a dělnický dům. Nahoře byl sál. V listopadu 1931 navštívil tuto budovu také prezident, ale budoucí. Klement Gottwald,“ řekl.

Antonín Kopřiva přemýšlel, co by prezident mohl pro oblast pod Rychlebskými horami udělat. „Teď se uvažuje o zvyšování daní z z nemovitosti. Bylo by dobré, kdyby se v těchto oblastech buď nezvýšila, nebo se zrušila úplně. Pro stát tahle daň moc velký přínos není, ale lidem by to pomohlo,“ navrhl.

Česko není jen Praha

Pomoc hospodářsky slabým regionům, zdravotnictví, způsob rozdělování výnosů z daní, ale třeba i výstavba bazénu v České Vsi byla tématem setkání prezidenta Petra Pavla se starosty Šumperska a Jesenicka. S dvacítkou zástupců místních samospráv se sešel v rámci pracovního oběda v Loučné nad Desnou.

„Debata byla velmi konstruktivní. V některých byla v obecnější formě, například o nastavení dotací, které z našeho pohledu nejsou úplně šťastné. Byla ale i o konkrétních věcech, například jak dostat více lékařů do systému, jak našich, kteří vystudují vysoké školy a pak odchází do ciziny, tak i lékaře ze zahraničí. Pan prezident si to bedlivě psal. Má daleko větší dosah na premiéra, na vládu. Říkal, že jeho úkolem je tato témata opakovat, aby si ministři i vláda uvědomovali, že Česko není jen Praha, ale i regiony, které jsou něčím specifické,“ řekl starosta Šumperku a senátor za Šumpersko a Jesenicko Miroslav Adámek.

Podle starostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové se účastníci schůzky shodli na potřebě podpory sociálně ohrožených lokalit.

„I pan prezident říkal, že o tom opakovaně mluví i s vládou, bavili jsme se třeba o změně ropočtového určení daní nebo o posílení daňových výhod pro naši oblast,“ řekla.

Podle Zdeňky Blišťanové by změna daňových koeficientů Jesenicku pomohla.

„V některých oblastech v České republice je hodně lidí a my tu zase lidi potřebujeme, odchází nám. Změna koeficientu by pro nás byla přínosná, šly by za ní finance. Také padl nápad, že by nebyly dotace a peníze by se přidělovaly přímo obcím a městům, které by se spojovaly a sdružovaly by finanční prostředky. Mohli bychom dělat, co opravdu potřebujeme, ne to, co se někdy dělá kvůli dotacím,“ doplnila.

„Pravdou je, že systém dotací není šťastně nastaven. Cestou je udělat si revizi celého dotačního systému, podívat se, které dotace si můžeme dovolit zrušit a které by svým zrušením naopak přinesly více škod, než užitku,“ reagoval prezident Pavel.

Fotogalerie ze setkání se starosty v Loučné nad Desnou:

Díky debatě se starosty se podle svých slov dozvěděl řadu konkrétních údajů, s nimiž může dále pracovat.

„Pokud v diskusích s ministry zmíním obecně nějaký problém, znají ho. Ale pokud ho mohu podepřít řadou konkrétních případů, dává mi to silnější argumenty. Problémy, které slýchám a v různých regionech se opakují, mi umožňují orientovat se v tom, zda se jedná o místní nebo obecně systémový problém v celé zemi. Zároveň mnoho starostů slouží více volebních období, mají dlouhou zkušenost a jasnou představu, jak by se problémy mohly řešit,“ doplnil.

Vápenná jako příklad pro ostatní

Ve Vápenné, Loučné i Velkých Losinách se na příjezd prezidenta přišlo podívat několik desítek lidí. Někteří byli zklamaní, že se s nimi nepřišel osobně pozdravit nebo pohovořit.

„Snažím se s lidmi pozdravit všude, kde to jde. Na všech místech, kde jsme zastavili, jsem jim zamával, ale je třeba brát v úvahu, že mám program napěchovaný na minuty. Kdybych se měl v každém místě zastavit a jít si s lidmi promluvit, nestihli bychom téměř nic. K tomu slouží besedy. Chápu, že se občané z okolních obcí nesjedou do Javorníku, ale abych měl možnost si s občany promluvit, k tomu máme vyčleněný čas v rámci těch debat,“ vysvětlil.

Na schůzku se starosty přijel prezident Pavel ze Základní školy ve Vápenné.

„Děti z této školy mi poslaly pozvání v době, kdy jsem byl zvolen. Zároveň je to škola, která může být v mnoha ohledech příkladem pro ostatní. Moc rád bych se podíval, jak se tam děti cítí a co se učí. A když uznám, že je to příklad, který by mohl sloužit ostatním, rád ho budu předávat při všech dalších návštěvách,“ zdůvodnil, proč si vybral právě tuto školu.

Návštěvu Olomouckého kraje prezident zakončil debatou s příslušníky Velitelství pozemních sil Armády České republiky v Olomouci.

Návštěva prezidenta republiky a paní Evy Pavlové v Olomouckém kraji, 31. října 2023. Debata s příslušníky Velitelství pozemních sil AČR v OlomouciZdroj: Deník/Vladimír Pryček