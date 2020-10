Oficiální objízdné trasy povedou po ulicích Žerotínova, Dolnostudénská, Uničovská, Lidická a Vikýřovická. Problematickým místem mohou být již nyní vytížené křižovatky nebo železniční přejezd na Lidické ulici. Ten bývá kvůli velkému provozu na šumperském nádraží dlouhé minuty neprůjezdný.

Jen pár desítek metrů za ním se nachází světelná křižovatka. Na provoz na přejezdu má dohlížet pracovník stavby, aby na něm při rozsvícení výstražných světel nezůstala stát v koloně auta.

„Vzhledem k tomu, že Jesenická ulice je nejvytíženější silnicí ve městě, mohou vznikat na objízdné trase zácpy. Proto žádáme především místní motoristy, aby se, pokud to bude jen trochu možné, této lokalitě vyhnuli,“ zdůraznil vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Šumperk Radek Novotný.

Jiné varianty

Existují totiž i jiné alternativy, kudy uzavřený úsek objet. Například po ulicích M. R. Štefánika, 28. října a Jeremenkova.

Další možností je oblasti se vyhnout úplně, například jízdou po ulicích Zábřežská, Jiřího z Poděbrad, Lidická a po ulici ČSA. Na hlavní silnici by se motoristé napojili až pod Holubím vrchem. To však znamená objet prakticky celé město.

Úsek Jesenické ulice čeká příští týden frézování, dodavatelská firma bude pracovat na jízdních pruzích a nájezdech směrem na nová parkoviště, upravovat bude křižovatku v Jesenické ulici a připojení k Penny Marketu.

„V části směrem k nádraží dělníci položí podzemní datové rozvody optické sítě a rozvody nízkého napětí. Součástí prací bude také instalace veřejného osvětlení na středovém ostrůvku naproti Penny Marketu. Vše završí položení finální asfaltové vrstvy,“ upřesnil postup prací vedoucí oddělení investic šumperské radnice Oto Sedlář.

Co se děje na autobusáku?

Celý areál autobusového nádraží, výpravní budova, cyklověž, veřejné osvětlení, informační tabule a světelná signalizační zařízení jsou připravena na připojení k elektrické síti, na níž se nyní pracuje.

V prostoru autobusového nádraží stavbaři dokončují nástupní ostrůvky, následovat bude zasklení přístřešků a příprava pro zelené střechy. Pokračují také práce na dvoupodlažní výpravní budově ČSAD při Jesenické ulici, kde nyní stavbaři provádějí vnitřní úpravy a připravují opláštění objektu. Na protilehlé straně pak dodavatelská firma finišuje s dlážděním parkoviště.

Nový dopravní terminál by měl být hotový do poloviny prosince, kolaudace by měla proběhnout začátkem ledna.