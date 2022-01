Z ulice Na Vozovce je nově jednosměrka, řidiče změna zaskočila

Podle předsedy komise městské části Olomouc-západ Milana Hebelky tam bylo zklidnění dopravy potřeba.

„Situace pro chodce byla velmi nepřehledná, od Krapkovy ulice až po Foerstrovu chybí přechody. Řidiči v minulosti často parkovali v křižovatkách, nebyl do nich dostatečný výhled. Za mě se doprava zklidnila. Například cyklisté ulicí Na Vozovce projíždějí bezpečněji a na křížení Polívkovy ulice s ulicí Na Vozovce je teď dopravní situace lepší než dřív,“ popsal Milan Hebelka.

Zbývá podle něj ještě takzvaně dotáhnout do konce vodorovné značení pro cyklisty v ulici Na Vozovce.

„Jediné negativum je, že cyklostezka není v plné délce. V plánu je kompletní rekonstrukce ulice a časem na to dojde. Projekt je už asi deset nebo patnáct let hotový, na realizaci dosud nedošlo. Také v ulici U Místní dráhy řešíme neutěšený stav, chybí tam přechody pro chodce. Celá Mozartova ulice je vlastně koridorem ve směru od fakultní nemocnice až k hejčínskému gymnáziu, na trase jsou mateřinky, školy i základní umělecká škola a tak je hodně frekventovaná,“ poznamenal předseda komise městské části Olomouc-západ.

Trápení ve špičkách

Někteří obyvatelé úřední čtvrti poukazují na to, že po zavedení jednosměrky v ulici Na Vozovce se jim každodenní jízda automobilem do centra města zkomplikovala.

Je mezi nimi například Marta Šturdíková, která bydlí ve Dvořákově ulici a stěžuje si na kolony v době ranní a odpolední dopravní špičky.

„Kolony začínají ve Dvořákově ulici, ´štosuje´ se to před Sukovou ulicí, kde parkují auta a další se snaží projet. Před stacionářem v Mozartově ulici stojí na krajnicích velká vozidla s tělesně postiženými dětmi, které rodiče ´vysazují´. U školky v Mozartově ulici je ulice opět ucpaná, protože tam rodiče vystupují s dětmi do silnice a provoz stojí. A v Polívkově, Litovelské i Palackého ulici teď platí přednost zprava, ve špičce tam stojíme další kolony. Dříve ranní cesta z Dvořákovy ulice k výstavišti Flora trvala asi patnáct minut, teď často zabere až pětačtyřicet minut,“ popsala Olomoučanka.

Místní chystají petici

Podle ní nebyli tamní obyvatelé o změně dopravního režimu informováni.

„Nikdo o tom dopředu nevěděl, dokonce ani komise městské části. Dozvěděli jsme se to až ve chvíli, kdy začali instalovat dopravní značky. Problémy se stáním v kolonách od té doby mají desítky místních občanů z naší i okolních ulic. Sepisujeme petici a předáme ji vedení města se žádostí, aby situaci řešilo. Zajímá nás na základě jakých analýz bylo realizováno právě toto řešení. Školáci se tady ráno proplétají mezi auty, což ke zvýšení jejich bezpečnosti rozhodně nepřispívá. Přechody pro chodce tady zcela chybí,“ dodala Marta Šturdíková.

Magistrát: Situace se zlepšila

Na úpravu provozu v celé čtvrti má město Olomouc plán už řadu let, na stavební úpravy prozatím nebyly k dispozici volné finanční prostředky.

„Přistoupili jsme vloni alespoň k dílčí úpravě formou změny dopravního značení. Zavedení tohoto opatření z převážné většiny splnilo požadavky, které na něj město i obyvatelé dané lokality kladli. Podle zkušeností městské policie, která prováděla každodenní monitoring, se situace ohledně řidičů, kteří nerespektovali nové dopravní značení, rapidně zlepšila. V převážné většině se jednalo o řidiče, kteří se zcela nevěnovali řízení a jezdili takzvaně po paměti,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Michal Folta.

Městská policie podle něj nadále tuto lokalitu kontroluje a občas řeší vozidla parkující v křižovatce, která mohou komplikovat dopravu.

„Jako mnoho jiného i zde je dobré fungování závislé na řadě faktorů, mimo jiné i na chování lidí, to se postupně zlepšuje. Rovněž došlo k razantnímu snížení intenzity dopravy a celkovému zklidnění celé lokality. Tuto naši zkušenost potvrzují i místní obyvatelé a zástupci komise městské části, kteří změnu spíše kvitují. Komise měla jedinou výtku, a to špatnou informovanost před spuštěním akce, to příště napravíme. Jiné výtky ani od jiných institucí jsme nedostali,“ popsal mluvčí.

Místní obyvatelé a zástupci komise městské části by podle něj uvítali realizaci celého původního projektu, včetně stavebních úprav, které například dál rozšíří kapacity pro cyklisty.

„Ještě lepší situace by mohla být v budoucnu po provedení plánovaných stavebních úprav komunikací,“ konstatoval Michal Folta.