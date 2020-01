Po tomto opatření farmáři na Hané volali vloni v květnu. Zima navíc není na povrchovou aplikaci nejvhodnější, protože jed nebude účinný a na pozemcích může ohrozit jiné živočichy.

„S ohledem na mírnou zimu, narůstající stavy populace hraboše a případná zdravotní rizika pro obyvatele jde o nezbytné opatření,“ informoval ve čtvrtek mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů nově budou moci nařídit inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) na pozemcích, na kterých populace hraboše překročí pětinásobek prahu škodlivosti.

„Podrobnosti povolení a postupu pro zemědělce budou zveřejněny do konce února,“ sdělil mluvčí s tím, že postup byl konzultován s ministerstvy zdravotnictví i životního prostředí.

Situaci na konkrétním pozemku posoudí inspektoři přímo v terénu, a poté vydají mimořádné opatření.

„Jeho součástí budou i podmínky minimalizace dopadů aplikace na necílové organismy. Aplikaci mohou nařídit také na sousedních pozemcích. Mohou také nařídit zaorat plodiny na konkrétním pozemku,“ informoval mluvčí resortu zemědělství.

Zemědělci zatím nadále mohou aplikovat přípravek na hubení hrabošů cíleně do nor v povolené dávce dva kilogramy na hektar. Upřednostnit by podle ministerstva ale měli agrotechnická opatření pro likvidaci populace hraboše.

Zaspalo se

Farmáři na Hané přijali novinku spíše s rozpaky. Po možnosti trávit hraboše na povrchu volali vloni v květnu.

„Zvažovaná povolená plošná aplikace na některé extra zamořené pozemky je pozdě. Byla by navíc neúčinná, protože granule jedu stutox absorbují vzdušnou vlhkost a okamžitě se mění účinnost jedu. Bylo by to vyhazování peněz. Jediná smysluplná doba byla v době plné vegetace. Zaspalo se,“ kroutil hlavou například Václav Koutný z Těšetic.

Poukázal také na to, že na holé zemi opatření negativně ovlivní necílové organismy.

„Ptáci, zajíci a další živočichové nemají nyní na výběr takové spektrum potravy, takže by byli prvními, kdo by po jedu sáhli,“ varoval soukromý zemědělec.

Největší škody zapříčiněné přemnoženými hlodavci počítá na ozimé pšenici.

„Pšenice se sice snaží obrážet, když není sněhová vrstva, ale jsou v ní vyžrané fleky, škody budou nemalé,“ popisoval Václav Koutný.

Na pomoc zimy to teď nevypadá

Pomoci nyní podle něj může snad jedině počasí. Kdyby přišly pořádné mrazy. Ty zatím meteorologové nepředpovídají.

V Olomouckém kraji nejnižší teploty v nejbližších dnech v noci spadnou na dva až šest pod bod mrazu, ojediněle k minus deseti.

V pondělí budou minima už „jen“ plus jeden až minus tři stupně. Přes den bude až sedm nad nulou.

ÚKZÚZ loni v srpnu povolil plošnou aplikaci stutoxu i na Hané, kde myši napáchaly zemědělcům milionové škody. Po vlně kritiky ornitologů a resortu životního prostředí však opatření pozastavil.