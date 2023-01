„Konečně se podařilo zprovoznit chladicí agregát a od čtvrtka jsme mohli začít vyrábět led,“ sdělil Deníku Přemysl Bilík, předseda místního SK Slatinice. „Technicky to bylo náročné a teploty nám vůbec nehrály do karet. Po nocích, kdy bylo o něco chladněji, jsme se po dvou hodinách střídali a chodili zalévat plochu, abychom byli schopni led udělat,“ popisoval v neděli 8. ledna dopoledne poslední dny na kluzišti.

Finální úpravy

Do toho sportovci denně odpovídali na nespočet dotazů zájemců o bruslení, kdy už budou moci přijet s bruslemi do Slatinic. Někteří lidé rovnou dorazili na kluziště, kde se ještě pracovalo.

V neděli dopoledne ještě probíhaly na ledové ploše poslední přípravy. „Už jen lajny, poslední vrstvičky ledu a nějaké finální úpravy a může se bruslit,“ zval místní i přespolní bruslaře předseda sportovního klubu.

U ledové plochy najdou návštěvníci zázemí v podobě vyhřívané šatny – další z kontejnerových modulů. U kluziště bude v provozu občerstvení. „Kluziště je osvětlené a počítáme s kamerou, aby lidé měli aktuální informace o obsazenosti. K dispozici bude broušení bruslí,“ vyjmenovával Bilík.

Slatinické kluziště využívá nejmodernější technologie. Agregát pracuje s rekuperací tepla. „Odpadní teplo, které při chlazení kluziště vzniká, využíváme na ohřev vody pro rolbu,” vysvětloval Přemysl Bilík.

Technologie chladicího zařízení je v principu podobná softwarově řízenému tepelnému čerpadlu. Ledovou plochu dochlazuje v závislosti na počasí. „V okamžiku, kdy venku mrzne, běží jen na velmi nízkou spotřebu a “zabere” až v případě, kdy se okolní teplota dostane nad nulu,“ popsal předseda.

Plocha se speciální povrchovou úpravou umožňuje jak zimní provoz ledové plochy, tak využití během zbytku roku například pro in-line bruslení či bandi hokej.

Investice si celkově vyžádala 12 milionů korun. Sportovní klub Slatinice na projekt vynaložil osm milionů, které získal jako dotaci z Národní sportovní agentury. Čtyřmi miliony přispěla obec.

„Rozpočet se může zdát vysoký, ale než jsme se do projektu pustili, zjišťovali jsme, na kolik jiné obce a města přijde provoz kluziště. Dostávají se na velmi podobnou částku, a přitom si zařízení jen pronajímají. Náš areál je navíc určen k celoročnímu provozu,“ uvedl starosta obce Ondřej Mikmek.

Veřejnost si může přijít zabruslit v týdnu v odpoledních hodinách od 14.00 do 16.30 – v pondělí a úterý od 15.00. O víkendu bude ještě dopolední blok, a to od 10.30 do 13.00.

„Otevřeno bude do 21:00. Pokud blok pro komerční pronájem nebude zaplněný, dáme jej k dispozici veřejnosti. Tyto informace budou operativně k dispozici na facebooku SK Slatinice,“ dodal předseda sportovního klubu.

Vstupné, které bude činit 30 korun pro děti od 6 do 15 let a 60 za dospělého za jeden blok bruslení, bude možné platit pouze v hotovosti. Hodinové pronájmy (hokej, firemní a soukromé akce) lze zamluvit a uhradit prostřednictvím elektronického rezervačního systému.

Ceníky kluzišť na Olomoucku:



Slatinice:

Děti do 6 let: zdarma

Děti 6 až 15 let: 30 Kč

Dospělí: 60 Kč

Pronájem 1 hodina: 2000 Kč



Hlubočky

Děti do 15 let: 40 Kč

Dospělí a mladiství: 80 Kč

Pronájem 1 hodina: 2500 Kč



Velká Bystřice

Děti do 15 let: 40 Kč

Dospělí a mladiství od 15 let: 80 Kč

Pronájem: 1500 za jeden blok