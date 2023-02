Z dlouhých úseků linky vysokého napětí zůstaly cáry, energetici ji kvůli bezpečnostnímu riziku stále nemohou opravit. Proud v obou osadách tak zajišťují výkonné generátory.

Led láme stromy

Ve vyšších polohách zůstává situace krizová. Stromy a keře jsou obaleny mnohacentimetrovou vrstvou ledu, větve se pod jeho váhou ohýbají a lámou.

Když zafouká vítr, kusy ledu padají s chrastěním k zemi. Chodec si nemůže být jistý, zda mu na hlavě „nepřistane“ některý z nich, případně celá větev. Nebo zda nespadne celý strom obtěžkaný metráky zmrzlé vody, který její váhu pod nápory větru neunese.

Bez mobilu, internet jen někde. Je to možná i horší než dřív, zní z Javornicka

Pod jedním z domů v Zálesí vynáší věci z auta Martin Kříž. Je jedním z mála lidí, kteří ve vesnici i v těchto podmínkách zůstávají.

„Já jsem se taky evakuoval, ale jen na jeden den. Byl jsem pryč, když nešla elektřina. Od doby, kdy zprovoznili centrálu, to jakž tak jde. Musím topit, jinak by mi topení zamrzlo,“ říká.

Kus od něj leží na zemi dráty elektrického vedení.

„Včera to spadlo. Je to bratrova chalupa, já bydlím nahoře. Já elektřinu mám, bratr ne. Ale on tu jezdí jen na chalupu. Elektrikáři včera spravovali dráty nahoře, ptali se mě, jestli v tom domě někdo je. Říkali, že to do konce týdne dají dohromady. Akorát mám u bratra wifinu. On má internet po telefonu a přes Wi-Fi mi posílá data nahoru. Takže jsem bez internetu,“ líčí.

Drsné podmínky

Situace je podle jeho slov lepší než před několika dny. Z husté mlhy, která se usazovala na stromech i silnicích, vznikla několikacentimetrová vrstva námrazy a ledovky.

„Tady se to stává, ale vždycky to bylo tak dva, tři dny. Jako místní jsem zvyklý, ale takové to tady ještě nebylo. Byl to děs. My a Travná jsme bojovali o život,“ říká o krizových dnech Martin Kříž.

Vesnice na Javornicku svírá námraza a ledovka. Nejde elektřina, lidi vozí hasiči

„Byl jsem se podívat, jestli se dá sjet dolů do Javorníka. Ale nešlo to, protože cesta byl jeden led. Byly na ní také popadané stromy. Auto jsem měl nahoře zapadlé ve sněhu. Synovec pak přijel a vytáhl mi ho ven. Ke své chalupě se s ním nedostanu, proto ho mám teď tady dole, ten kousek k cestě vždycky nějak odhážu,“ dodává.

Většina lidí obec opustila

Zálesí je spíše rekreační lokalitou. Většina stálých obyvatel vesnici opustila. Jedná se zejména o klienty neziskové organizace Ester, kteří odjeli už v pátek 20. ledna. „Z Travné jsme museli přemístit deset lidí a dvanáct lidí ze Zálesí. Jsou ubytováni v našich zařízeních v Javorníku. Naštěstí máme velké centrum, jehož kapacita v zimě není zdaleka není vyčerpaná,“ popisuje výkonný ředitel spolku Abraham Staněk.

Jeseníky: ideální sněhové podmínky, ale přeplněná parkoviště

Jak dlouho budou klienti Ester v náhradních prostorách, zatím není jasné.

„Teď jsem se ze Zálesí vrátil, padají tam další stromy. Bývaly mnohem horší zimy, ale řadu let pokračuje nemoc jasanů, která zapříčiňuje jejich samovolné padání. Stačí málo a padají ještě víc. Vedení, ať telefonní nebo elektrické, není vůbec ochráněné. Roky všechno okolo něj nechali přerůstat a teď se jim to vymstilo. Před pár lety tu dělali nové vedení za spoustu peněz, všechno je na padrť,“ říká Abraham Staněk.

Podle předpovědi meteorologů má v následujících dnech padat mokrý sníh. „Teprve dnes v noci foukal silnější vítr. Jestli tu opravdu nasněží, tak to neskončí. Pravá zima teprve začala,“ uzavírá.