Podobný obrázek se v údolí nad Javorníkem opakuje už několik dní stále dokola. Kvůli několikadenní mlze a mrholení se stromy v okolí Zálesí a sousední Travné obalily až několikacentimetrovou vrstvou námrazy. Pod váhou metráků ledu padají na silnice a elektrická vedení.

„Dá se říct, že tu zasahujeme už třetí den v kuse. Co se týká odstraňování stromů, měli jsme nějakých sedm událostí. Dva dny jsme nahrazovali autobusovou dopravu, sváželi jsme lidi mezi Javorníkem a Travnou. Komunikace byla zavřená, autobus by se tam nedostal. Že tu sem tam spadne strom, to tady bývá normální. Ale takovou ledovku jsme tu nezažili,“ říká Martin Tonhauser, velitel družstva jednotky Sboru dobrovolných hasičů Javorník.

Cesta jako sklo

Problémy začaly v pondělí 23. ledna večer, kdy javorničtí dobrovolní hasiči vyjížděli k bývalé celnici nad Travnou k prvnímu padlému stromu.

„To už bylo vidět, jak se větve začínají pod tíhou ledu sklánět. Z Travné do Javorníka jsme jeli hodinu. Cesta byla jako sklo. Snažili jsme se zastavit nad polským autem, které bylo v příkopu, a vytáhnout ho navijákem, ale nešlo to. Podařilo se nám zastavit až pod ním, vytáhli jsme ho, ujel padesát metrů a skončil v příkopu znovu. Druhý den se tam jelo na zásah ráno. To už na kluky padalo stromy za auto, před auto. Silnice se musela nechat zavřít,“ líčí Martin Tonhauser.

Od zbytku světa byla Travná odřízlá zhruba 24 hodin.

„Od Olomouckého kraje jsme o uzavření silnice dostali zprávu v úterý ve 12 hodin. Alespoň třikrát denně jsme nahradili autobusovou dopravu našimi hasiči. ČEZ ve spolupráci s námi a policií dopravil elektrocentrály, tři jsou na Travné a jedna na Zálesí. Zhruba o 24 hodin později jsme dostali zprávu, že Travná je průjezdná. Do středečního večera do deseti hodin se zprůjezdnil i hraniční přechod do Polska,“ shrnula starostka Javorníku Irena Karešová.

Elektřinu vyrábí generátory

Právě na elektřině z centrál jsou v těchto dnech obyvatelé Zálesí a Travné závislí. Vedení vysokého napětí do obou vesnic je v délce desítek metrů přetrhané. Padají na něj navíc další stromy a větve. Na provoz dvou elektrocentrál u trafostanice na autobusové točně v Travné dohlíží Pavel Raudinský.

„Trafo je vyřazené z provozu, agregáty se připojí místo něj a napájí rozvodnou síť, popisuje. Jeho úkolem je doplňovat do agregátů pohonné hmoty a dohlížet na jejich provoz. „S kolegy jsme tu hlavně proto, kdyby vznikl nějaký problém, aby byl výpadek elektřiny co nejkratší,“ doplňuje pracovníky firmy Fadet, která zajišťuje dodávku a provoz agregátů.

Ve vedlejším domě žije Radim Foldyna. Na výpadky elektřiny jsou místní zvyklí, současné problémy s námrazou však běžné problémy dalece překračují. Travná a Zálesí leží mimo oblast pokrytí mobilním, televizním a rozhlasovým signálem. Tím víc je elektřina pro místní důležitá.

„Tady ani normálně nefungují mobily, nehraje televize, nejde rádio. Jediné, co tu je, jsou elektrické dráty. A když nejsou ani ty, jsme totálně odřízlí. Bez proudu nejde vůbec nic. Netopíme, lidi nemají vodu. Telefon tu máme díky wifině, zapojuje se do zásuvky, ale pokud nejde elektřina, máme smůlu,“ popisuje muž středního věku.

„Paní starostka tu jezdila, na každého z nás se dobušila, protože nešly ani zvonky. Informovala nás, že přes noc energetici přijedou a zapnou to. A něco po půlnoci přijeli, zapnuli elektřinu. Teď tu naštěstí díky centrálám fungujeme normálně,“ dodává obyvatel Travné.

Opravy začnou, až počasí dovolí

Podle mluvčího skupiny ČEZ Vladislava Sobola je problém na Javornicku rozsáhlejší.

„Opravy začnou, až nám to počasí dovolí. Zatím tam kolegy nemůžeme pustit, protože je to nebezpečné. Generátory tam pravděpodobně pojedou až do konce týdne. Nicméně dodávka elektřiny byla obnovena, takže by to odběratele nemělo omezovat,“ říká.

Podle starostky Javorníku by do budoucna pomohla přeložka elektrického vedení do země.

„Myslím, že situace to vyžaduje. Problémy tu teď řešíme několik dní. V roce 2024 má Olomoucký kraj spravovat komunikaci od javornického obchvatu až na hraniční přechod. Možná by stálo za úvahu tuto situaci řešit komplexně,“ uzavírá.