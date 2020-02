Počasí připomínající spíše březen než polovinu února vytáhlo v Litovelském Pomoraví ze země první sněženky. Podobně „jarně“ bude i v následujících dnech, kdy přes den vystoupají teploty k sedmi osmi stupňům Celsia. Bude polojasno, přechodně oblačno a v nížinách se objeví dešťové přeháňky.

V Litovelském Pomoraví vykvetly první sněženky. | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Podle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu má velmi teplé počasí, které panuje od začátku února, pokračovat minimálně do začátku března. V prvních dvou týdnech předpovědi, tedy od 17. února do 1. března, očekávají meteorologové teploty vzduchu nadprůměrné, třetí a čtvrtý týden, první polovina března, by pak měla být teplotně průměrná.