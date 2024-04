Název Galaxie květin tentokrát dostala hlavní expozice výstavy Flora Olomouc 2024. Návštěvníky v pavilonu A zaujme expozice plná světla, květin a kontrastu techniky a floristiky. Autorem je zkušený šestatřicetiletý florista Jan Milt, který má spoustu zkušeností například ze Švýcarska a Rakouska.

Autor hlavní expozice v pavilonu A jarní Flory 2024 Jan Milt | Video: Vránová Magda

Můžete představit hlavní expozici?

Koncept letošní hlavní expozice je Galaxie květin. Je to pro mě spojení dvou poměrně nesourodých oborů, vesmíru a květin, které mě provázejí celý život. Vesmír je pro mě koníčkem, květiny jsou moje profese. V pavilonu A jsem poprvé dostal k dispozici opravdu velkorysý prostor, ten mi umožnil propojit tyto dvě věci dohromady.

Jak bude květinová galaxie vypadat?

Celá expozice je postavena na symbolu elipsy, což je oběžná dráha. V pavilonu A vzniknou tři hlavní elipsy, každá z nich bude mít svoji specifickou funkci. Jednak to bude prostorné pódium, kde se bude odehrávat většina programu. Zároveň to bude příjemné místo pro návštěvníky. Mohou se tam pohodlně posadit, pozorovat celou expozici, zůstat tam delší dobu a všechno si to užít. Druhé, o něco menší elipse, přezdíváme kosmická loď. Je to skrytý prostor, kam člověk může vejít a postupně jej objevovat.

Co vás při přípravě hlavní expozice nejvíc inspirovalo?

Všechny elipsy jsou co do barevnosti inspirované fotografiemi z Teleskopu Jamese Webba. Byl vypuštěn v prosinci 2021 a posílá nám krásné snímky různých částí vesmíru. Pro návrh hlavní expozice jsem si vybral tři fotografie, Krabí mlhovinu, Seyfert galaxy a souhvězdí Kassiopea. Základní barevnost celé hlavní expozice je pak černá. Poslouží jako vysoce účinný kontrastní podklad pro květiny a světla. V pavilonu budou také dvě desítky menších elips. Expozice je zcela záměrně asymetrická, je založena na principu zlatého řezu. Vychází z něj i jednotlivé prvky expozice. Princip zlatého řezu se opakuje jak v přírodě na Zemi, tak ve vesmíru.

Na co se mohou návštěvníci těšit?

Hlavní expozici propojuje působivý kontrast mezi technickými, až surovými a studenými prvky, a květinami a přírodními materiály. Její součástí je také šestimetrová elipsa naplněná vodou, floristická aranžmá, tisíce květin a velká fotostěna. Využíváme hru se světly, odrazy a zrcadly. Jde nám o to, aby návštěvníci nedostali všechno takzvaně naservírované hned na první pohled, ale mohli sami postupně objevovat a pozorovat vše, co se tam odehrává. Novým prvkem je také kavárna, kde nebude chybět malý bar s tematickými drinky. Věřím, že každý z návštěvníků si na Floře Olomouc 2024 najde to své.

