Hlavní expozice Flory letos v bílém minimalismu. Jak se vám líbí?

ANKETA / Nádhera, pastva pro oči, člověk neví, na co se dívat dřív. Po dvouleté pauze jsme čekali víc, dřív bývala v pavilonu záplava květin. Komentáře návštěvníků jarní Flory na hlavní expozici v pavilonu A, která nese podtitul Květy a světy, se liší. Co člověk, to názor.

Jarní Flora Olomouc 2022. Hlavní expozice v pavilonu A nese název Květy a světy | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Autoři do pavilonu tentokrát vložili vzdušnou a minimalistickou architekturu a díky převládající bílé mohou naplno vyniknout barvy všech květin. Floristé do hlavní expozice použili více než deset tisíc kusů čerstvých květin a rostlin, nechybí ani exotické strelície, anturie a orchideje v mnoha barvách a odstínech. Jak se letošní hlavní expozice v "Áčku" líbí vám? Hlasujte v naší anketě níže.