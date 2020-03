Jarní etapa květinové výstavy Flora Olomouc měla proběhnout od 23. do 26. dubna. Výstaviště ji teď, stejně jako další dubnové akce, zrušilo.

„Je to poprvé v šedesátileté historii existence výstav Flora Olomouc, kdy oblíbené vítání jara neproběhne. O to více se věnujeme přípravám letní a podzimní etapy, abychom návštěvníkům poskytli maximálně krásný zážitek,“ uvedla Kristýna Buchtová z výstaviště Flora.

Návštěvníkům, kteří si s předstihem zakoupili on-line vstupenky na jarní Floru, budou peníze automaticky v plné výši vráceny během tří až pěti dnů na jejich platební karty. Výstaviště ruší také všechny dubnové akce, které měly v areálu proběhnout. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách.

Do parku jen s omezením

Pro veřejnost jsou až do odvolání uzavřeny sbírkové skleníky, botanická zahrada i rozárium. „Parky jsou nadále určeny k průchodu a krátkodobému pobytu, ne však ke shromažďování a dlouhodobějšímu pobývání,“ upozornila Kristýna Buchtová.

Letní etapa květinové výstavy Flora Olomouc se má uskutečnit od 20. do 23. srpna, podzimní má proběhnout od 1. do 4. října. V březnu již byla kvůli mimořádným opatřením souvisejícím s šířící se nákazou koronavirem zrušena také oblíbená výstava For Model.