„Mám rád černý humor, dost kreseb se dá zařadit do této škatulky, ale nevyhýbám se ani jinému zaměření jako je ilustrování knížek či komiksy. Protože patřím do staré generace autorů, všechno je to ruční práce, žádné grafické programy,“ řekl Lubomír Lichý. Výstava jeho kreslených anekdot bude probíhat až do konce března.

Od 28. ledna do 13. března bude ve Vlastivědném muzeu k vidění výstava Ze tmy ke světlu od světoznámého fotografa Jindřicha Štreita. Ta přiblíží návštěvníkům vězeňské prostředí prostřednictvím záběrů zachycujících práci tamních kaplanů. Soubor fotografií vznikal v letech 2018 až 2020 v téměř dvou desítkách vězeňských zařízení.

V polovině května dostane v muzeu velký prostor se svými více i méně známými snímky fotograf Jan Saudek. K vidění bude kolekce, která je průřezem Saudkova díla a obsahuje okolo stovky fotografií, některé z nich jsou adjustované přímo autorem.

