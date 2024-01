Obrovský zážitek, který se jen těžko popisuje slovy. Tak na první návštěvu Jamajky vzpomíná Jana Joukalová z Olomouce. Exotický ostrov v Karibském moři si během několika pobytů oblíbila natolik, že tam začala vozit své přátele i turisty.

Na Jamajku vyrazila Jana Joukalová poprvé před šesti lety. Dovolenou si s manželem chtěli užít bez cestovky a tak si koupili jen letenky.

„Hned napoprvé to pro nás byl úžasný zážitek, skvělý relax a zároveň velké dobrodružství. Nejdříve jsme navštívili turisticky atraktivní místa a pak se po vlastní ose vydali mimo známé destinace. To už bylo něco úplně jiného, do ostrova jsme se za těch pár týdnů doslova zamilovali. Každoročně se vracíme, loni už jsme s sebou vzali pár známých,“ popsala Olomoučanka.

Během několika pobytů si na Jamajce oblíbila spoustu zajímavých míst, uchvátila ji jak příroda, tak pohoda, způsob života i místní lidé. S karibským ostrovem už postupně seznamuje i své přátele a zájemce z řad turistů.

„Užívají si s námi koupání na krásných plážích či pod vodopády, nedotčenou přírodu nebo třeba cestu džunglí. Vyrážíme společně do starobylé pevnosti, města potopeného po zemětřesení, krokodýlí farmu i na místa, kde se natáčela bondovka Dr. No. K ostrovu patří také úchvatné západy slunce, moře s pelikány, delfíny a rejnoky i exotická příroda se spoustou barevných ptáků a kolibříků. A samozřejmě reggae party, výborný karibský rum nebo skvěle připravené mořské plody,“ vyjmenovala Jana Joukalová.

Cestování je jejím největším koníčkem a jak sama říká, nejlepším dárkem jsou pro ni zážitky. Ty má z různých koutů světa, dlouhodobě žila a pracovala například na Novém Zélandu, Filipínách nebo Egyptě a procestovala Asii i Ameriku.

Na Jamajku se moc ráda vrací a nedá na ni dopustit.

„Projela jsem velký kus světa, ale právě tento ostrov mi doslova vzal srdce. Těžko se to popisuje, ale uchvátila mě tamní neuvěřitelná pohoda a volnost. Je to pro mě skvělé útočiště před naším hektickým světem. Mám tam už spoustu přátel a skvělých kontaktů, také díky tomu tam mohu vozit své kamarády a turisty a ukázat jim z Jamajky to nejlepší. Vyrážíme na patnáct dnů hned v únoru, s další skupinkou tam poletíme v březnu a pokud by někdo chtěl, může se k nám ještě přidat,“ dodala Olomoučanka.

