„Právě probíhá výměna vstupních dveří do objektu a naplno se už také rozběhly práce na zateplení stěn obou částí objektu. Součástí prací je výměna skleněných velkorozměrových výkladců v části B. Všechny práce pokračují podle plánu,“ popsala mluvčí s tím, že náklady na rekonstrukci dosahují přibližně 21 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

„Objekt bude mít novou fasádu, vyměněnou střešní krytinu a stejně tak se rekonstrukce týká i dalších stavebních zásahů, které s energetickými opatřeními souvisejí. Stavební práce budou probíhat do prosince letošního roku. Objekt již rekonstrukci vyžadoval,“ sdělila mluvčí města Radka Štědrá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.