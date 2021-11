Nové školní prostory se postupně zabydlují a děti i pedagogové si zvykají na to, že oproti dřívějšímu fungování v pronajatých prostorách mají k dispozici rozlehlý a moderní areál, veškeré potřebné zázemí i specializované učebny.

„Například výtvarný ateliér, dřevařskou dílnu, dílnu na práci s keramikou nebo počítačovou učebnu. Na cvičení a pohybové aktivity zatím využíváme velký sál, do budoucna bychom rádi realizovali stavbu tělocvičny a sportovní aktivity přesunuli tam. Nově také provozujeme vlastní kuchyň, kde zpracováváme regionální ovoce a zeleninu,“ popsala ředitelka společnosti Waldorfská škola Monika Machytková.

Ráno školáci začínají výuku takzvanou vzdělávací epochou. Po velké přestávce, kterou mohou trávit na školním dvoře, pokračují tvůrčí epochou. V ní je sloučeno více předmětů, například ruční a výtvarné činnosti.

„Chceme, aby děti mohly započatou práci dodělat až do konce. Je velmi důležité, aby se mohly do tvůrčí činnosti co nejvíce ponořit a nemusely ´odbíhat´ k něčemu úplně jinému. Předměty se u nás nestřídají po pětačtyřiceti minutách, dítě tak nemusí honem ´přepínat´ z jednoho předmětu na druhý,“ popsala jeden z rozdílů oproti klasickému školství Monika Machytková.

V rozlehlém kampusu funguje kromě mateřské také základní škola a nově rovněž lyceum. V prvním a druhém ročníku studenti získávají všeobecný rozhled a od třetího ročníku si mohou vybrat, zda si zvolí humanitní nebo technický směr. Zájemců o waldorfské školství v regionu každoročně přibývá.

„Například o naši mateřskou školu je tak velký zájem, že jsme nadále nechali v provozu ještě jedno oddělení v ulici U botanické zahrady. Do některých tříd základní školy máme dokonce pořadníky. Jsme moc rádi, že je naše škola tak žádaná. Děti se sem sjíždějí z Olomoucka, Prostějovska i Přerovska,“ upřesnila ředitelka společnosti Waldorfská škola Olomouc.