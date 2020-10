Nová pobočka městské knihovny v Trnkově ulici vznikne přestavbou staré nevyužívané výměníkové stanice. Architektonicko-urbanistickou soutěž vyhrál návrh pražského ateliéru kcarch, ale k vidění bude i dalších téměř šest desítek konkurenčních návrhů.

„Účelem soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení. I přes současnou epidemiologickou situaci se výstava uskuteční, zrušeno bylo jen slavnostní zahájení,“ sdělila Jana Křenková z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Výstava bude probíhat už o tomto víkendu. „Vzhledem k velikosti tělocvičny nebude problém s dodržením rozestupů a samozřejmostí je i použití roušek,“ dodala ředitelka městské knihovny Lenka Prucková.

Expozici si zájemci mohou prohlédnout v pátek od 14 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. Nová knihovna bude mít užitnou plochu přes 300 metrů čtverečních. Přestavba bývalé kotelny by měla stát okolo 18 milionů korun, velkou část nákladů mohou pokrýt dotace.

Z bývalé kotelny by se měla stát moderní knihovna