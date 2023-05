Parádní jízdou rockových a heavymetalových kapel završenou legendou legend Turbem v sobotu na Olomoucku odstartovala sezona hudebních open-air hudebních festivalů. Do areálu klubu Jack’s Cowhouse na okraji Daskabátu dorazila spousta příznivců rockové muziky, někteří i se stany.

Legendární poprocková kapela Turbo v sobotu večer předvedlo největší pecky na hudebním festivalu v Daskabátě. | Video: Tauberová Daniela

„Vloni v tuto dobu jsme se opalovali,“ rozehříval zpěvák poprockové legendy Miroslav Chrástka fanoušky, kteří se v polovině května neobešli bez prošívaných bund a kabátů. Jakmile ale z pódia začal servírovat známé pecky, na to, že je zhruba dvanáct stupňů, nemyslel nikdo. Nechyběly nestárnoucí hity jako Hráč, Láska z pasáž ani Díky, já jdu dál.

Na sobotním, prvním letošním hudebním open-air festivalu na Olomoucku to kromě Turba rozjely kapely Negativ, Gate Crasher nebo Ingott. „Je to letošní první větší akce, jsme rádi, že lidé přišli, i když teplo vypadá jinak. Někteří přijeli zdaleka, prázdné nezůstalo ani stanové městečko,“ hodnotili pořadatelé.

Jack’s Cowhouse je hudební a společenský klub postavený před sedmi lety ve venkovském rustikálním stylu Jack Daniel’s v areálu někdejšího kravína. Obliba klubu stále roste, stejně jako návštěvnost koncertů. Například na vystoupení skupiny Arakain před třemi lety dorazilo do vesnice na okraji okresu přes 500 lidí.

„Několik let práce nám bohužel sfoukl covid. Lidí chodí méně, do toho inflace, ale věříme, že se letošní sezona vydaří. Chystáme řadu dalších akcí, lidé se mají na co těšit,“ zval do Daskabátu majitel areálu Pavel Šrámek.

Nejbližší hudební festivaly v Olomouci



2. až 3. června - Tři sestry, Horkýže Slíže, Mirai, Kali nebo Wohnout, to vše nabídnou Slavnosti Olomouc (Korunní pevnůstka)



24. června – Na Rock in Olomouc zaburácí Traktor, Arakain, Harlej a Trautenberk (Korunní pevnůstka)