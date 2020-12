Rekonstrukce Dukelské ulice v Litovli byla zahájena 15. června.

„Vyřešila se část dešťové kanalizace, odbočovací vjezdy na místní komunikace, vzniklo nové veřejné osvětlení a hlavně byl vybudován zcela nový most,“ shrnul starosta města Viktor Kohout.

Právě zejména v oblasti mostu u vlakové zastávky musejí řidiči počítat s užší silnicí, než na kterou byli doposud zvyklí. Podle starosty se však auta bez problému vyhnou.

„Průjezdnost je sedmimetrová, podle norem,“ ujistil.

Autobusy v Příčné. Ještě rok

Přestože už je přístupné také autobusové nádraží, autobusy nadále zastavují na provizorním stanovišti v Příčné ulici. To se nezmění ani v zimě.

„Mezitím připravuje projektovou dokumentaci a stavební řízení i ČSAD. Pravděpodobně v půli příštího roku dojde k renovaci autobusového nádraží, aby se to vyřešilo zároveň s druhou etapou v Dukelské,“ doplnil Kohout.

Cestující tak budou vystupovat a nastupovat v Příčné ulici ještě rok.

Další v pořadí: úsek k Tescu

Jakmile dovolí klimatické podmínky, dělníci se na průtah městem vrátí. Stát by se tak mělo zhruba 15. února 2021. Opravou tentokrát projde úsek mezi mosty u elektrárny a u Tesca.

Objízdné trasy budou podobné jako v uplynulých měsících.

Problém ale nastane v případě Kysucké ulice, která bude muset být od 15. června dočasně uzavřená. Tím pádem neprojedou ani místní, auta by musela mnohakilometrovou oklikou nebo přes Svatojánský most, který byznačně trpěl. Mohlo by tak dojít poškození historické památky.

„V ulici Pavlínka máme nový most, ale bohužel přilehlá komunikace neodpovídá tomu, aby se na ní vyhnula dvě auta. Budeme potřebovat rychle rozšířit 150 metrů silnice,“ přiznal starosta s tím, že o prostředcích pro tento účel město jedná i s Olomouckým krajem.

S dopravními komplikacemi se Litovel bude potýkat ještě dva roky.

V plánu je i třetí etapa rekonstrukce průtahu městem. Ta zahrnuje úsek od Unčovic po železniční vlečku do litovelského pivovaru, včetně frekventovaného kruhového objezdu v Olomoucké ulici.