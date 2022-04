V předcházejícím rozhodnutí ze srpna 2021 sice potvrdil výrok o spáchání kartelové dohody, ale nařídil prvoinstančnímu orgánu, aby se podrobněji zabýval odůvodněním uložených pokut. Opakované prvostupňové rozhodnutí bylo vydáno v lednu 2022 a rozklad proti němu podalo šest ze sedmi potrestaných firem.

IT zakázka pro Ol kraj: Firmy se nezákonně domluvili, říká šéf ÚOHS

Jedná se o společnosti AUTOCONT a.s. (jako nástupnická společnost společnosti AutoCont CZ a.s.), TESCO SW a.s., ICZ a.s., MERIT GROUP a.s., A-Scan s.r.o., Asseco Central Europe, a.s. a FPO s.r.o.

„Společnosti porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělily plnění veřejné zakázky „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, kterou v roce 2012 zadával Olomoucký kraj. Členové kartelu se také nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky,“ uvedl Mlsna.

Vyperte si u obchoďáku! Prádlomaty budí pozornost, v kraji jich je už několik

Cílem zakázané dohody podle něj bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná.

„Svůj plán následně realizovali tím způsobem, že dne 30. 4. 2012 byly podány dvě sladěné nabídky, a to výhodnější nabídka společnosti AutoCont CZ a.s., ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti ICZ a.s.,“ sdělil Mlsna.

Předseda ÚHOS zamítl všechny rozklady proti uloženým pokutám, když neshledal v prvostupňovém rozhodnutí žádnou nezákonnost a zdůvodnění pokut považoval za přesvědčivé.

Výsledné pokuty pro IT kartel Olomouc

ICZ a.s.

26.867.000,- Kč

MERIT GROUP a.s.

20.154.000,- Kč

Asseco Central Europe, a.s.

13.500.000,- Kč

AUTOCONT a.s.

11.422.000,- Kč

TESCO SW a.s.

6.854.000 Kč

FPO s.r.o.

405.000,- Kč

A-Scan s.r.o.

232.000,- Kč (nepodal rozklad, pravomocné již 12/2020)

Celkem

79.434.000,- Kč

Zdroj ÚHOS, Tiskové oddělení ÚOHS