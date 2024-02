Až několik tisíc korun ročně ušetří od března cestující, kteří pravidelně využívají spoje Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Díky nové zóně s označením 710 si mohou vybrat, zda si do Olomouce koupí jízdenku přestupnou a svezou se městským autobusem či tramvají, nebo o ni nemají zájem a zaplatí díky tomu za jízdné méně.

Ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková o nové zóně 710 | Video: Vránová Magda

Nová zóna s označením 710 bude zavedena od neděle 3. března. „Pokud lidé chtějí v Olomouci vystoupit a dojít si pěšky, kam potřebují, koupí si nepřestupnou jízdenku se zónou 710. Nemusejí už platit za služby DPMO, které by stejně nevyužili, a díky tomu ušetří jak na jednotlivém jízdném, tak na měsíční jízdence. Zatím to možné nebylo,“ vysvětlila ředitelka Kateřina Suchánková, ředitelka KIDSOK.

Na to, že nemají možnost výběru, si podle ní v minulosti stěžovali lidé například ze Zábřehu, Šumperku, Prostějova nebo Přerova.

„Dosud totiž museli i cestující, kteří přes Olomouc jen projížděli a nikdy ve městě nevystupovali, vždy zaplatit plnou cenu jízdenky se zónou 71. Nová nepřestupná jízdenka je pro ně ideální, zaplatí si jen průjezdnou zónu a ušetří,“ sdělila Kateřina Suchánková.

Například pokud cestující pojede z Přerova do Olomouce, zaplatí za jednotlivou přestupnou jízdenku 57 korun, nová nepřestupná od března vyjde jen na 46 korun.

„Ještě větší rozdíl je samozřejmě znát u měsíční jízdenky. Přestupná je za 1471 korun, nová nepřestupná za 1309 korun. To je úspora 162 korun měsíčně a 1944 korun ročně,“ upřesnila ředitelka KIDSOK.

Nová přestupná jednotlivá jízdenka se zónou 71 Olomouc bude od stejného data zavedena i pro studenty od 18 do 26 let. Pokud přestup na olomouckou MHD nevyužijí, mohou si zvolit novou zónu 710 a ušetřit na jízdném.

Vylepšení mobilní aplikace

Zájem o autobusové i vlakové spoje se podle ředitelky Kateřiny Suchánkové v poslední době výrazně zvýšil, v meziročním srovnání došlo k nárůstu tržeb o sto milionů. „Značný vliv na to mělo také zdražení pohonných hmot, lidé přesedli do autobusů a vlaků a bylo to pak opravdu hodně znát,“ potvrdila ředitelka.

V letošním roce by mělo v rámci IDSOK dojít k dalšímu vylepšení stávající aplikace. Lidé by si například z jednoho mobilního telefonu mohli koupit jízdenku pro sebe, partnera i děti. Od září by měl být součástí aplikace také elektronický průkaz ISIC se slevou pro studenty.

„Po vložení čísla průkazu ISIC by už systém automaticky rozpoznal, že se jedná o studenta a ten by si koupil jízdné s patřičnou slevou. Jakmile ale studium ukončí, už si přes aplikaci zvýhodněné jízdné nekoupí. V budoucnu bychom také chtěli uznávat mobilní aplikaci DPMO v našich vozidlech, aby cestující nemuseli mít dvě aplikace, ale vystačili si jen s jednou,“ popsala dlouhodobější záměry Kateřina Suchánková.

Od neděle 3. března dochází v rámci IDSOK také k úpravám některých jízdních řádů, podrobné informace už jsou k dispozici na webu IDSOK.