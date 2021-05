Nově vybudované přírodní nádrže mají oproti „klasické“ čistírně odpadních vod obci každoročně ušetřit několik stovek tisíc korun.

S nápadem na využití dočišťovacích rybníků v Příkazích přišel už v roce 2011 za tamním starostou Jaroslavem Sívkem profesor Otakar Štěrba.

„Byla to možnost, jak čistit splaškovou vodu z místních domácností zajímavým a levným způsobem a bez použití zbytečné ´chemie´. Nechali jsme vypracovat odbornou studii a později také projekt. Loni se nám podařilo získat dotaci,“ popsal starosta Jaroslav Sívek.

Vybudování dočišťovacích rybníků v místní části Hynkov přijde na 7,2 milionu korun, dotace pokryje 63 procent nákladů.

Práce začaly před pár dny, zatím probíhají terénní úpravy a do podzimu už by mělo být vše hotové. V Příkazích si spočítali, že za provoz klasické čistírny odpadních vod by každý rok zaplatili od 300 do 500 tisíc korun.

„Provoz rybníků přijde jen na padesát až sto tisíc ročně, což je pro obecní rozpočet značná úspora. Jednou za dvacet nebo třicet let bude potřeba vytěžit a zpracovat sediment z nádrží. Přesto budou celkové provozní výdaje několikanásobně nižší než u běžné čističky,“ vyzdvihl přínos pro obec starosta.

Nové betonové septiky

V letošním roce se budou v místní části Hynkov asi k polovině domů instalovat betonové septiky na odpadní vody.

U zbylé poloviny domů budou rekonstruovány stávající jímky na tříkomorové septiky. Plastové nádrže se tam v minulosti neosvědčily, protože je poškozovala spodní voda.

„Hladina spodní vody je u nás velmi nízko, je tady obrovský vztlak a někteří stavebníci měli kvůli tomu plastové jímky zdeformované. Nové septiky z betonu jsou odolné, financuje je obec a dostane je každá domácnost. Vzali jsme si na ně úvěr, protože nebylo možné na tyto účely získat dotace,“ vysvětlil Jaroslav Sívek.

Po dokončení dočišťovacích rybníků a nové kanalizační sítě v Hynkově se bude vedení obce společně s občany zabývat novou podobou tamních veřejných prostranství. Občané dostanou prostor k vyjádření svých návrhů a připomínek při veřejném projednávání studie.