Díky zlepšující se epidemické situaci mohly salony obnovit provoz minulé pondělí. Zásadní prohřešky kontroly neodhalily.

„Ke dni 12. května bylo provedeno v Olomouckém kraji dvacet státních zdravotních dozorů zaměřených na dodržování platných a účinných mimořádných opatření týkajících se provozu činností epidemiologicky závažných,“ sdělila ve středu Deníku Markéta Koutná, mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Mezi činnosti patří provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování činností, při níž je porušována integrita kůže.

„Nebyly zjištěny nedostatky,“ shrnula výsledky kontrol.

Tyto provozovny mohly po několika měsících znovu otevřít v pondělí 3. května. Klienti v nich musejí předložit doklad o negativním PCR nebo antigenním testu na koronavir.

Podle zjištění hygieniků zákazníci většinou využívají test z práce, potvrzení o jeho provedení. Lidé se sice mohou otestovat přímo v provozovně samotestem, jehož výsledek platí pouze pro návštěvu daného salonu, na tento způsob testování vale hygienici při kontrolách nenarazili.

„Jednoznačně jsou klienty předkládána potvrzení o negativním výsledku testování na SARS CoV-2 u zaměstnavatele,“ potvrdila mluvčí KHS Olomouckého kraje.

Hygienici v Olomouckém kraji do středy neobdrželi podněty na provozovny, kde by se stříhalo či masírovalo, aniž by se lidé předem otestovali na koronavirus.

Podle nařízení nemusejí mít test naočkovaní zákazníci, kteří mají 14 dní od poslední dávky, stejně jako ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali Covid-19.

Ve službách platí režim jeden zákazník na jednoho obsluhujícího. Mezi místy, kde jsou klienti obsluhováni, musí být rozestup minimálně dva metry.