"Byla to jeho samostatná inciativa. Shání dres Slavie, protože je to po Sigmě jeho druhý oblíbený klub. Namaloval si transparent a věřil, že se mu s jeho pomocí podaří dres získat," popisovala Markéta Čechmánková, maminka malého fotbalisty z Prostějova.

"Na konci zápasu stál natěšeně u zábradlí ohraničující vchod do šaten. Hráči Slavie bohužel odcházeli po porážce hodně zklamaní a příliš se okolo sebe nerozhlíželi."

FOTO: Nejvyšší návštěva sezony na Sigmě. Byli jste u skalpu Slavie? Najděte se

Nevzdal to a více než hodinové čekání mu přineslo radost.

"Neztratil ale víru a řekl si, že když má dědeček rád Provoda, Olayinku a trenéra Trpišovského, tak na ně počkáme u východu. První kdo z těch vysněných vylezl, byl Olayinka a hned mu dres na transparentu podepsal. Velmi vřele se fotil i s ostatními a obešel všechny, kteří měli o fotku nebo podpis zájem," smála se maminka a dodala: "Pak se objevil Provod a už jsme mysleli, že projde rovnou do autobusu. On si ale jen dal tašku do spodu autobusu a přišel rovnou k nám. Jardovi transparent ochotně podepsal a zase svým věrným fanouškům poskytl fotky i podpisy."

Hráči odjeli autobusem, ale nezdolný klučina počkal i na trenéra.

"Jarda věděl, že trenér Trpišovský je na tiskovce, a i když už bylo po dvaadvacáté hodině, tak čekal na poslední podpis, který si přál. Už tam bylo jen pár lidí a já to vzdávala. On však ne a vyplatilo se," líčila Markéta Čechmánková s tím, že slavný trenér se hned u Jardy zastavil a transparent ochotně podepsal.

"Pro mě i syna jsou to hrdinové, protože se i přes porážku zachovali jako správní lidé, co malému klukovi splnili sen. Jarda pak transparent nesl s obrovským nadšením do auta a celou jízdu domů nemohl uvěřit, že se mu to povedlo, byť si dres jako takový neodvezl."