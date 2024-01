Desítky let chátrající vila v Husově ulici v Olomouci má naději na záchranu.

Chátrající vila v Husově ulici v Olomouci, leden 2024 | Video: Vránová Magda

Nemovitost v sousedství evangelickeho kostela naproti budovy policie v minulosti využívalo krajské policejní ředitelství a loni ji převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten připravuje prodej nemovitosti, zájem o získání objektu už projevilo město Olomouc.

Mnozí Olomoučané si ještě pamatují, jak si ve vile v Husově ulici 4, byli v minulosti vyzvednout nový řidičský nebo občanský průkaz.

„Policisté tam také měli zázemí, ordinaci praktického lékaře využívali ještě poměrně nedávno. Dnes je vila doslova vybydlená, na schodišti bivakují bezdomovci. Ještě teď, o půl jedenácté dopoledne, tam nerušeně spí. Není to zrovna pěkný pohled,“ ukázala v pátek dopoledne kolemjdoucí Olomoučanka na povalující se odpadky a staré kočárky s osobními věcmi lidí bez domova.

Největší ostuda Olomouce? Zimní stadion. Jaké bylo další pořadí v anketě

Probíhají jednání o směně

Krajské policejní ředitelství chátrající vilu vlastnilo až do února loňského roku. V březnu ji ve velmi špatném technickém stavu převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Bezprostředně po převzetí úřad zahájil, v souladu se zákonem o majetku státu, kroky vedoucí k nalezení definitivního vlastníka. Nejprve tedy oslovil jiné státní instituce, žádná z nich o nemovitost ale neprojevila zájem,“ uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Pavilon H čeká velká proměna. Počítá se s kavárnou i cvičebním sálem

ÚZSVM se pak pustil do příprav prodeje nemovitosti formou transparentního výběrového řízení, v tu dobu projevilo předběžný zájem o získání vily do svého majetku město Olomouc.

„Jednání o případném převodu do vlastnictví města nyní probíhají, dosud nebyla ukončena,“ poznamenala Michaela Tesařová.

To, že město o budovu v Husově 4 požádalo, potvrdil také náměstek primátora pro školství, kulturu a cestovní ruch Viktor Tichák. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových však na bezúplatný převod nepřistoupil a tak nyní probíhají jednání o možné směně.

Olomoučan vymaloval Michalské schody. Kvůli dětem, říká. Co na to město?

Zázemí pro náplavku

Město Olomouc o vilu žádá se záměrem vybudovat tam dětskou skupinu a mateřskou školu.

„Vize by mohla spočívat například v přesunu školky z budovy v Blahoslavově ulici právě do budovy v ulici Husova. Tyto dva objekty sdílí zahradu, která by školce zůstala. Domek v Blahoslavově ulici by pak mohl v budoucnu sloužit náplavce jako kavárna, zázemí a WC,“ nastínil náměstek Viktor Tichák.

Trať v Brněnské i cyklostezka do Topolan. Kde bude Olomouc investovat

Zároveň připustil, že se jedná o dlouhodobý záměr města. „Bylo by to hezké, ale je to zatím velmi vzdálený scénář. Uvidíme, jak se posunou jednání o převodech majetku,“ dodal závěrem Viktor Tichák.