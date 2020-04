Zákaz vstupu na dětská hřiště, sportoviště a venkovní areály pro workoutové aktivity v Olomouci stále platí.

Opakovaně dochází k jeho porušování, přestože je skupinové využívání těchto areálů podle odborníků stále rizikové a cvičební nebo herní prvky by měly být po každém návštěvníkovi dezinfikovány.

„Zákaz vstupu se týká dětských hřišť, pískovišť a sportovišť včetně venkovních posiloven v majetku města. Platí také pro hřiště u základních škol, která jsou za normálních okolností otevřená pro veřejnost,“ informoval o platných pravidlech tajemník krizového štábu Jan Langr.

Technické služby průběžně obnovují poškozené zákazové pásky a informační cedule.





Připravují podklady

O možném zpřístupnění dětských hřišť a sportovišť jednal olomoucký krizový štáb znovu ve středu. Prozatím však neurčil konkrétní termín jejich otevření.

„Pověřil ale příslušné odbory magistrátu, aby připravily podklady k otevření různých typů hřišť a sportovišť v souladu s doporučeními odborníků i vlády,“ sdělil mluvčí magistrátu Michal Folta.

Zatímco sportovní venkovní areály zůstanou pro veřejnost ještě uzavřené, otevře se v pátek 1. května olomoucké rozárium i botanická zahrada.

„Samozřejmě i při pohybu v botanické zahradě a rozáriu musí lidé dodržovat hygienická pravidla,“ poznamenal Michal Folta.





Vemte si dezinfekci na ruce

Dětská hřiště jsou pro veřejnost uzavřená také v Litovli, kde od začátku nouzového stavu pravidelně prováděli jejich dezinfekci.

„Pak se ale zjistilo, že to zřejmě nemá velký efekt. Lidé pořád poškozují zákazové pásky, rodiče s dětmi na hřiště i za nouzového stavu dál chodí. Měli by alespoň dodržovat odstup dvou metrů od ostatních a používat roušky. Je to hlavně na zodpovědnosti rodičů, určitě je dobré s sebou nosit dezinfekční sprej na ruce,“ míní litovelský tajemník Radovan Vašíček.