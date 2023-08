Hradec nad Moravicí na Opavsku se po roce opět proměnil ve festivalové město. Hned první den hudební nadílky Hrady.cz nabídl skvělá vystoupení, ostatně i podle organizátorů je letošní festival vyšperkovaný nejvíc v celé své historii.

Festival Hrady CZ, Hradec nad Moravicí, 18. srpna 2023. | Video: Veronika Bernardová

Už příští víkend zaplní velká dvoudenní párty Hrady.cz našlapaná hudebními hvězdami areál pod hradem Bouzov na Olomoucku.

25. a 26. srpna to tam rozjede například Kryštof, Kabát či Mirai, na programu jsou také Wanastowi vjecy, No Name, Kurtizány z 25. avenue, Anna K., Michal Hrůza nebo Dymytry.

Tento pátek odstartovala další etapa moravské tour Hradů v Hradci nad Moravicí, na louce vedle hotelu Belaria, s úchvatným výhledem na hradecký zámek.

Areál se pro návštěvníky otevřel v 15.30 a na dvou stagích se postupně představil Sofian Medjmedj, Michal Hrůza, Majk Spirit, Gaia Mesiah, kapela Kryštof a Anna K. Nechyběl ani oblíbený karnevalový rej a vyhlašování nejlepších maškar.

Festival se začal plnit postupně, už zpěváka Michala Hrůzu, který vystoupil od 17 hodin, si nenechalo ujít početné publikum. Nezbytnou výbavou byly deky, karimatky nebo skládací židličky. Pořádně ale pod hudebním kotlem zatopila ve 21.30 kapela Kryštof, při které burácel celá areál.

Pokračování i v sobotu

Festival Hrady CZ je dvoudenní záležitostí, a tak ani v sobotu 19. srpna nebude v „podzámčí“ o zábavu nouze. Areál se otevírá už v 10.30 a na programu jsou vystoupení Pam Rabbit, Tomáše Kluse, představí se i Kurtizány z 25. Avenue, No Name, Cocotte Minute, Skyline, skupina Dymytry, Wanastowi Vjecy a Mirai. Festivalový závěr pak obstará kapela Kabát.

Také letos festival spolupracuje s Národním památkovým ústavem, a tak v sobotu nabídne návštěvníkům vstup zdarma na prohlídkové okruhy zámku v Hradci nad Moravicí.

Speciální noční vlak

Letos mohou návštěvníci festivalu využíti i speciálně vypravený noční vlak, na kterém se dohodli pořadatelé s Českými drahami. Odjíždí se z nádraží v Hradci nad Moravicí, s cílovou stanicí v Opavě. Z pátku na sobotu jel vlak z Hradce v 1.30, ze soboty na neděli vyjede rovněž z Hradce v 0.20 hodin.

Osm zastávek

Jak už bylo zmíněno, letos si Hrady CZ „kroutí“ už svou osmnáctou sezonu. Celkem se tour postupně během léta zastavuje na osmi českých a moravských hradech či zámcích, Hradec nad Moravicí je v pořadí šestý. Letošní ročník už přilákal desetitisíce návštěvníků.

„Za nás je to zatím velká spokojenost. Lidé oceňují po covidových letech návrat dvou velkých pódií se skvělým zvukem a máme také zatím bezkonkurenčně nejlepší program v historii festivalu Hrady CZ. Za mne hlavními hvězdami jsou kapely jako Kabát, Kryštof nebo Mirai,“ uvedl jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták po uskutečnění poloviny turné.