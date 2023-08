Hudební festival Hrady CZ míří o víkendu na svou poslední moravskou zastávku s "nejnadupanějším programem v historii". V pátek a sobotu 25. a 26. srpna to pestrá sestava hvězd tuzemské scény rozjede pod hradem Bouzov na Olomoucku.

Hrady CZ na Bouzově 2022 | Foto: Deník/Petr Pelíšek

Páteční program na louce na okraji Bouzova nabídne koncert kapely Kryštof, Anny K., vystoupení Tomáše Kluse nebo kapely Dymytry.

V sobotu se mohou návštěvníci hradní tour těšit na rockový nářez od Kabátu, popové hvězdy Mirai či No Name a představí se zde legendární Wanastowi Vjecy s frontmanem Robertem Kodymem. V ceně sobotního lístku na festival je vstup na hrad zdarma.

Hrady.cz na Bouzově 2023 - mapka areáluZdroj: Hrady CZ

V pátek se areál na loukách v podhradí otevře v půl čtvrté odpoledne a dále zahrají Majk Spirit a Sofian Medjmedj.

V půl osmé večer vypukne oblíbené tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. Každý, kdo přijde v masce, dostane dárek, nejlepší maska vyhraje mobilní telefon. Na každém hradě organizátoři vyberou nejpovedenější masky, které postoupí do velkého finále, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu.

V sobotu se areál otevře v půl jedenácté dopoledne a louky pod hradem rozezní Michal Hrůza, Gaia Mesiah či Skyline. Sobotní program dále nabídne koncerty kapel Kurtizány z 25. avenue, Cocotte Minute nebo talentované zpěvačky Pam Rabbit.

Hrady.cz na Bouzově 2023 - ubytování a parkováníZdroj: Hrady CZ

Basket a fotosoutěž

Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Bouzov.

„Jsme šťastni, že se do blízkosti romantického hradu Bouzov vracíme se dvěma velkými pódii a s nejnadupanějším programem v historii festivalu Hrady CZ, kterému vévodí stálice naší hudební scény, kapely Kabát, Kryštof a Mirai,“ shodli se organizátoři festivalu Michal Šesták a Viktor Souček.

Hrady.cz baví davy, i s Kabáty míří na Bouzov. Takto se teď paří u Opavy

Ve festivalovém areálu festivalu na Bouzově bude možné také relaxovat sportem na basketovém hřišti, umělecky zaměření návštěvníci se mohou zapojit do fotosoutěže o hodnotné ceny, kterou vyhrají na základě veřejného hlasování autoři čtyř nejlepších fotek festivalu.

Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání. I letos bude v areálu zavedeno pasivní třídění odpadů, zálohované vratné kelímky na pivo a v každém areálu návštěvníci najdou místa s označenými nádobami na tříděný odpad.

Kemp i v "hotelové" kvalitě

Podle organizátorů festival Hrady CZ letos posouvá laťku v komfortu ubytování.

Návštěvníci festivalu na Bouzově mohou za úplatu opět využít tzv. VIP kemp PLUS v "hotelové" kvalitě v ceně s postaveným stanem, karimatkami a spacáky připravenými na okamžité přespání, nově lze však nocovat i ve dvouložnicových stanech pro čtyři osoby.

Vstupenky VIP kemp PLUS – Family jsou tak vhodné pro rodiny se dvěma dětmi či čtyřčlenné party kamarádů a jsou i cenově zvýhodněné.

Služby na Bouzově: gastro se rozšiřuje, ubytování (zatím) ne

Samozřejmostí zůstávají placené VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, festival nabídne i úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu.

Na Bouzově je letos připravena nová parkovací plocha. Parkoviště tak budou dvě. Zůstane zachované parkování na ploše nad festivalovým areálem, ale bude končit v místě, kde se terén začíná více svažovat a při nepřízni počasí je odsud složité vyjet.

Nová parkovací plocha bude u kapličky při příjezdu od Bouzova – Podolí. Toto parkoviště je sice od festivalového areálu vzdálené dva kilometry, ale bude odsud nepřetržitě jezdit kyvadlová autobusová doprava zdarma. Autobus tak návštěvníky od auta na festival přiveze a kdykoliv se jím zas můžou k autu vrátit.

Hrady CZ na Bouzově: takto to tam žilo v horku i dešti

Ceny vstupenek a ubytování

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit na hradycz.cz/vstupenky.

Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1000 korun, na sobotu 1100 korun, permanentku na oba dny pak za 1750 korun.

Na místě bude vstupné stát 1100 korun na pátek, 1200 korun na sobotu a permanentka 1900 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.

Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 750 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1450 korun, na místě pak za 800 a 1500 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2400 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3100 korun, na místě pak za 2600 korun s VIP kempem a 3300 korun s VIP kempem PLUS.

Více na informací hradycz.cz

Hrady CZ - Bouzov 25. – 26.8. 2023 PROGRAM

Pátek

15:30 vstup do areálu

O2 Stage

16:00 - 16:45 Sofian Medjmedj

18:15 - 19:15 Majk Spirit

20:15 - 21:15 Gaia Mesiah

23:15 - 00:30 Anna K.

Kooperativa Zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 23:00 Kryštof

Sobota

10:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

11:00 - 11:45 Pam Rabbit

13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue

15:45 - 16:45 Cocotte Minute

18:15 - 19:15 Dymytry

20:45 - 21:45 Mirai

O2 Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 No Name

17:00 - 18:00 Skyline

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 – 23:20 Kabát