Hrad ve Šternberku provoněly dobroty z tamní kuchyně

FOTOGALERIE / Maso na roštu, gulášek ale i čerstvě upečené koláče provoněly v sobotu hradní kuchyni ve Šternberku na Olomoucku. Konala se tam tradiční akce Podzimní mlsání, největší zájem byl o koláče.

„Manžel měl chuť na prohlídku, já na jídlo a bylo strašně dobré. Navíc nová kuchyň je moc hezká. K tomu nádherné počasí, takže je to bezdvadně strávený den,“ shodli se manželé Polzerovi z Olomouce.

Jídlo si pochvalovala i Martina Tušková, která s rodinou přijela ze Zlatých Hor. Na hradě byli poprvé. „Měla jsem jáhlovou kaši se sušeným ovocem a bylo to poprvé, co jsem jáhly jedla na sladko a bylo to moc dobré. Pak jsme měli polévku a to byla taková zelňačka, jen tam byly fazolové lusky, klobáska, paprika a zakysaná smetana. Taky byla moc dobrá,“ vyjmenovala žena, co ochutnala. „Na tuhle akci jsme přišli cíleně a taky jsme na hradě nikdy nebyli, tak jsme to spojili s prohlídkou. Hodnocení je pozitivní, jídlo dobré a moc se nám tady líbilo, průvodci byli příjemní,“ doplnila Martina Tušková.

Podzimní mlsání je na šternberské památce už tradiční akcí. „Myslím si, že se to docela povedlo, lidí přišlo hodně a vypadali spokojeně. Největší zájem byl o koláčky, ty táhly asi nejvíc,“ usmála se kastelánka hradu Helena Gottwaldová. Na oblíbené památce to ale není poslední akce, už brzy se budou chystat na Vánoce. „O Vánocích budeme mít otevřeno každý víkend, začínáme v sobotu 2. prosince Dětským jarmarkem, což je taky oblíbená a tradiční akce. A určitě nachystáme i nějakou akci ještě v téhle kuchyni, s Vánocemi to tak hezky souvisí,“ doplnila kastelánka.