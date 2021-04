„Opíráme se o publikované balíčky ministerstva, které spatřily světlo světa v minulých týdnech. Změní se to, že zatímco dosud chodily davy lidí jen kolem hradu, teď už nemusejí zůstávat za branou. Všechna nádvoří včetně venkovních exponátů si mohou návštěvníci prohlédnout za snížené vstupné,“ řekl kastelán hradu Jan Lauro.

Dospělí zaplatí za prohlídku 100 korun, studenti a senioři pak 50. Děti do šesti let mají vstupné zdarma. Podmínkou je samozřejmě dodržení všech hygienických opatření - lidé jsou povinni mít zakrytá ústa i nos respirátorem či chirurgickou rouškou. Na nádvoří jsou také nádobky s dezinfekcí.

Unikátní architektura i výhledy

Hrad Helfštýn má co nabídnout. Loni zde byla dokončena náročná rekonstrukce renesančního paláce, která byla jednou z největších investic Olomouckého kraje do obnovy památek v posledních letech a přišla na 80 milionů korun.

Milovníci historie získali otevřením prostor na čtvrtém nádvoří zcela nový návštěvnický okruh, který nabízí unikátní výhledy do okolí, ale i zajímavé architektonické prvky a kovářské exponáty, vystavené v torzu renesančního paláce. Součástí je i stavební ohlédnutí za historií hradu.

Jako výhoda se dnes ukazuje i to, že jsou místnosti původního sídla významných panovnických rodů bez oken a dveří.

„Návštěvníci si mohou užít impozantní výhled do údolí Moravské brány z ochozů a vystoupat také na vyhlídkovou plošinu,“ dodal Jan Lauro.

Hrad je otevřený od úterý do pátku v době od 9 do 17 hodin, o víkendu pak od 9 do 18 hodin.

Vnitřní prostory snad koncem května

„Na zpřístupnění vnitřních prostor a vernisáž sezonní výstavy v galerii na druhém nádvoří si budou muset lidé ještě chvíli počkat. Pokud to půjde, rádi bychom výstavu otevřeli koncem května. Představíme na ní kovolitecké práce Indry Steina,“ doplnil kastelán.

Letošní podoba kulturního kalendáře se ale bude odvíjet hlavně od toho, jak rychle dojde k rozvolňování opatření.

Přípravy na znovuotevření hradu trvaly podle kastelána několik týdnů – nejintenzivněji ale uplynulý víkend.

„Většina příprav probíhala dlouhodobě v rámci malého hradního personálu. O víkendu jsme ale uspořádali dobrovolnickou akci, během které nám lidé pomáhali s těžkými součástmi mobiliáře - venkovními stoly a lavicemi. Čistily se i konstrukce a na nádvoří jsme navozili věci spojené s běžným provozem - třeba odpadkové koše. Prováděly se nátěry a běžná údržba,“ popsal.

Bouzov zatím ani příkop

Hrad Bouzov zatím zůstává uzavřen. Aktuálně není možné projít ani hradním příkopem. Tato trasa vznikla vloni v reakci na uzavření památky kvůli pandemii koronaviru a neutuchajícího zájmu turistů o pohádkový hrad. Ti přijížděli, a dovnitř nesměli. Trasa vede vně hradních objektů a návštěvníky nedoprovází průvodce.

„Aktuálně není přístupná ani tato trasa. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, zda na víkend to možné bude, nebo ne. Informaci bychom zveřejnili. Zatím v Olomouckém kraji nejsme na 100 nově potvrzených případů na 100 tisíc obyvatel za týden,“ sdělila Deníku Sylva Bucherová ze správy státního hradu.