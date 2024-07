„Byl jsem třikrát za sebou (vždy v pátek), a to konkrétně na Náměšťsku, v oblasti zhruba 300 metrů nad mořem,“ popisoval pan Jindřich z Olomouce, zkušený houbař.

Zatímco před více než dvěma týdny byl rád, že mezi muchomůrkami našel v převážně listnatém lese i růžovky, týden nato už to bylo co do sortimentu lepší a v pátek 28. června si užil houbařské „žně“.

„Kromě kozáků, hřibů dubových a dalších hřibovitých hub bylo i tentokrát dost holubinek a růžovek, tedy druhů mnou oblíbených na přípravu houbových škvarků,“ pochvaloval si.

Podle mapy ČHMÚ jsou podmínky pro růst mykorhizních hub dobré v celém Olomoucké kraji – pravděpodobnost růstu hodnotí odborníci jako střední. Například v západní části sousedního, Pardubického kraje je aktuálně nízká.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in ČHMÚ vydává mapu pravděpodobnosti růstu hub. Vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek. 1. 7. 2024

Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích, zhruba 10 dní po nich, a následném teplém počasí. Letošek ukazuje, že závisí právě na těchto podmínkách, že se houby neřídí kalendářem.

„Roste i muchomůrka tygrovaná a muchomůrka zelená. Pozor na záměnu s jinými houbami!“ varoval mykolog Jiří Polčák.

Mapu, která vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub, najdou zájemci na webu ČHMI.