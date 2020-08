Kdo chce strávit pár dní letní dovolené poznáváním památek na Hané, neměl by mít příliš velký problém sehnat na srpen ubytování. Volných míst v penzionech i hotelích je například v Olomouci zatím dostatek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Ti, co míří do Jeseníků, by si však měli se sháněním noclehu podle svých představ raději pospíšit. Zájemců přibývá každým dnem a kapacity ubytovacích zařízení se rychle zaplňují.