„Krásně odtud vidíme náš byt i zahrádku,“ ukazují starší muž a žena směrem na jihozápad. Byt, ve kterém manželé žijí už přes 40 let, se nachází hned vedle olomouckého hoteláku. Konkrétní zahradu ve Slavoníně pouhým okem vidět nelze, ale že jde o oblast plnou chat a pozemků, o tom není pochyb.

Aktivní senioři už za sebou mají dopolední výstup na věž radnice v centru Olomouce a odpoledne si zpestřují výhledem na město z dalšího netradičního místa. „Přestože tu bydlíme už tak dlouho, tady na střeše jsem teprve podruhé. Myslím, že dřív než loni nebo předloni ta možnost nebyla,“ svěřil se sympatický muž, zatímco jeho milovaná fotí.

Úchvatná panoramata se možná objeví i v kalendáři, které žena vytváří pro své blízké. Zrcadlovka a mobil proto patří do povinné výbavy pro společné toulky. „Tady mám Karlův most bez lidí. Nedávno jsme byli v Praze na srazu Harleyů, třeba tady projíždí pod hradem,“ ukazuje přátelská paní fotky v mobilu, které by mezi snímky od profesionálů rozhodně nezapadly.

Společně s námi je na střeše ještě jeden muž s dítětem, jinak nikdo. Že by o výstup na vrchol hoteláku nebyl zájem? „Dopoledne se tu vystřídalo hodně lidí. Teď jsou všichni asi na obědě,“ usmála se žena u vchodu na střechu. A skutečně, o chvíli později už jsou oba výtahy opět v pohybu a nahoru vozí jednotlivce, páry i větší skupiny.

Ze střechy je vidět do všech světových stran. Na jedné z nich lze spatřit velkou část rozlehlého areálu Fakultní nemocnice Olomouc, jiná nabízí pohled na radnici, katedrálu sv. Václava a další dominanty hanácké metropole. Šedivé stavby se mísí s barevnými domky a paneláky. To vše doplňuje městská zeleň, silnice a tramvajové koleje. I bez dalekohledu jsou patrné obrysy Jeseníků a Oderských vrchů.

Střecha Hotelového domu Olomouc byla veřejně přístupná pouze v sobotu mezi 9. a 15. hodinou, spoustu jiných památek, institucí a zajímavých objektů je ale možné navštívit i v neděli. Jejich seznam naleznete na webu ded.olomouc.eu.