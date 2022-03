„V hotelu jsme ubytovali skupinu šestnácti uprchlíků, jsou to matky s dětmi. Další čtyři Ukrajinci si potřebovali po asi čtyřiceti hodinách cesty odpočinout, pak budou pokračovat dál za svými příbuznými a přáteli. Hotel je první pomoc, aby se vyspali, najedli a pak se budeme bavit co dál,“ uvedl starosta Velké Bystřice Marek Pazdera. „To, co se na Ukrajině děje, je strašné,“ dodal.