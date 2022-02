„Do hotelové restaurace jsme chodili po práci na pivo,“ rozvyprávěl se Petr Vysloužil, který tehdy pracoval na dráze jako řidič. „Bylo nás zhruba pět řidičů, co jsme se takto denně scházeli, většinou v zahradní restauraci. Vypili jsme jedno dvě piva, byla to taková naše tradice,“ vzpomínal.

Olomoucké přednádraží 2001 - 2010

Hotel byl podle pamětníka známý i tím, že se tam v posledních letech už ne tak slavné éry chodilo na zálety. „Známá ze Šternberka pracovala na hotelové recepci. Sem tam mi povykládala, co se dělo… No byla to sranda,“ pousmál se senior.

Dvoupodlažní budovu nechal postavit Erben Löwenrosen. Na vyhledávaný podnik secesního střihu objekt přebudoval až v roce 1911 Ludvík Široký. Do hotelu Široký zavítaly i velké filmové hvězdy, například Zita Kabátová.

Olomoucké přednádraží: jak vypadalo v minulosti?

Po znárodnění v roce 1948 prošla perla olomouckého přednádraží proměnou, v přízemí vnikl bufet s výčepem. Sláva hotelu, nesoucího od šedesátých let název Družba, postupně upadala. Budova v osmdesátých letech nezapadala do nové koncepce celého prostranství. K zemi šel hotel 20. března 1982.

„Demolici tehdy přihlížela spousta lidí. Fotil jsem od výbuchu až do konce. Fotil jsem všechno, ale nejraději automobilové a motocyklové závody. Pořídil jsem si později i kameru. Byla to moje velká vášeň,“ ohlédl se dnes šestasedmdesátiletý muž, jenž Olomouckému deníku poskytl cennou fotodokumentaci.

Socialistické "sámošky" v Olomouci: co tam najdete dnes

Místo Přerova vyrostla Koruna

Z mapy Olomouce ve druhé polovině 20. století zmizelo více kdysi vyhlášených hotelů. Nové výstavbě například musel ustoupit podnik, jenž stál na místě dnešního obchodního domu Koruna - hotel Přerov.

Hotel Sigma rozebrali na kostru. Podívejte se

V Pekařské ulici spolu sousedily hned tři významné ubytovací hostince: U Zlaté Labutě (Hotel Schwann) , U Černého orla a U Koruny (Hotel Krone). Budovy šly k zemi v roce 1982 - před výstavbou OD Koruna.

Hotel U Zlaté Labutě od roku 1905 nesl název Hotel Přerov – budovu koupil První moravský akciový pivovar se sladovnou v Přerově.

Na místě obchodního domu Koruna stál hotel Přerov. V Pekařské ulici byly ve 20. století celkem tři významné ubytovací hostince, hned vedle sebe. Historické budovy šly k zemi v roce 1982 - před výstavbou OD Koruna.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Pokoj pro cara, pak pošta

Na místě budovy České pošty na Horním náměstí stával hotel U Goliáše (Zum Goliath). Dům fungoval jako zájezdní hostinec a v roce 1814 v něm přespal ruský car Alexandr I. V letech 1828 až 1881 zde provozovala hotel rodina Englischova. V roce 1912 byl dům zdemolován a na jeho místě vyrostla novostavba banky Union.

Tvůrce olomouckého Prioru: Beton mu sedne nejlépe

Na Horním náměstí, kde je dnes stylová Moravská restaurace, nechal v letech 1871 až 1872 postavit novostavbu luxusního hotelu Vilém Lauer. Původně stály na místě dnešní budovy dva domy. Hotel později nesl název Merkur, v přízemí byla vyhlášená restaurace, kavárna a vinárna s barem.

V Riegrově ulici zase fungoval hotel Morava. Skončil v devadesátých letech 20. století.

Na Horním náměstí, kde je dnes Moravská restaurace, nechal v letech 1871 až 1872 Vilém Lauer postavit novostavbu Hotelu LaurerZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Na místě filiálky České pošty na Horním náměstí stával hotel, který provozovala rodina Englischova do roku 1881. V roce 1912 byl dům zdemolován a vyrostla zde novostavba banky Union.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Zašlá sláva hotelů: místo nich je pošta a obchoďák