/FOTOGALERIE/ Šumperk má novou dominantu. Po více než dvouleté rekonstrukci se otevírá hotel Perk, který vznikl přestavbou legendárního hotelu Grand. Ve čtvrtek 29. června přivítal první hosty.

Hotel Perk v Šumperku. Slavnostní otevření ve čtvrtek 29. června 2023. | Foto: Deník/Petr Krňávek

„Téměř dva a půl roku jsme intenzivně rekonstruovali budovu, která je velmi významná z hlediska architektonického, ale i z pohledu, jakou roli sehrávala v životech místních lidí,“ řekla výkonná ředitelka hotelu Andrea Veselovská.

Hotel byl pod původním názvem Grand postaven v roce 1931 olomouckými investory. V době vzniku byl významným reprezentantem funkcionalistické architektury.

„Pro nás byl závazek tyto rysy zachovat a pozvednout. Sloupy, skelet a především předsazené zakulacené nároží jsou dominantní prvky, které jsme chtěli v zachovat, aby budova nadále nesla svou architektonickou hodnotu,“ řekla Andrea Veselovská.

Slavný hotel olomouckých investorů se vyklubal z lešení, chystá otevření

Nový interiér a důraz na region

Velmi výrazný je nový interiér hotelu. Investor oslovil ke spolupráci studio Lucie Koldové. Navrhla interiér restaurace, design lobby, pokojů i saunového světa na střeše budovy.

„V celém hotelu se snažíme klást důraz na regionálnost, místní dodavatele. Přírodní kosmetiku jsme si nechali vytvořit na míru v Jeseníkách, nábytek často vyráběli místní producenti, například firma Master & Master ze Zábřeha. Umění v konferenčních sálech pochází od zdejšího umělce Michala Ožibka,“ zmínila Andrea Veselovská.

Hotel disponuje ve třech patrech 35 pokoji se sedmdesáti lůžky v šesti kategoriích. I s přistýlkami má hotel celkovou kapacitu 78 hostů. Na stejné množství lidí je dimenzována restaurace a konferenční sál. Hotelovým hostům je k dispozici odpočívárna s výhledem na Jeseníky, dvě finské sauny a masérna.

Češi se roztahují v Šumperku, pohoršovaly se noviny nad novým hotelem Grand

Na konferenční prostory v druhém patře navazuje terasa s padesáti místy k sezení. Ta bude po dokončení sloužit hotelovým hostům, disponovat bude vlastní kuchyní. „Věříme, že se nám během července podaří tuto část hotelového komplexu dokončit,“ doplnila Andrea Veselovská.

Současná gastronomie

Důležitou součástí hotelu je restaurace. Ta slouží nejen pro ubytované, ale i veřejnost. V současné době je pro návštěvníky zvenčí otevřena od úterý do soboty mezi 14. a 22. hodinou.

„Snažíme se mít nabídku postavenou z devadesáti procent na českých dodavatelích a surovinách. Přinášíme současnou gastronomii. Chceme lidem ukázat, že i z lokálních surovin se dá vytvořit skvělé dílo,“ řekl provozní restaurace Perk Jiří Giesl.

Kreativním šéfkuchařem restaurace Perk je Jan Malý. Stál například u zrodu olomouckého podniku Long Story Short.

„Pocházím z Vikýřovic, pak jsem několik let cestoval. Byl jsem v Praze a vrátil jsem si i kvůli rodině. Před čtyřmi lety jsem otevíral restauraci Long Story Short v Olomouci, celou dobu jsem bydlel za kopcem v Bludově. Bývám rád u nových věcí, ale na druhou stranu jsem byl z dojíždění celkem unavený. Když přišla tato nabídka, váhal jsem jen chvíli,“ objasnil, proč přijal nabídku angažmá v restauraci Perk.

Podívejte se na fotografie z průběhu rekonstrukce hotelu:

Hotel na nároží dnešního náměstí Svobody a ulice 17. listopadu je se Šumperkem neodmyslitelně spjatý. Byl svědkem řady historických událostí: odhalení sochy Stalina na blízkém prostranství i jejího odstranění, průvodů a manifestací v éře komunistického režimu, ale i příjezdu okupačních vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Konal se v něm také nespočet tanečních večírků, schůzí i svateb. Restaurace a kavárna v Grandu bývaly místem, kde si dávaly schůzky celé generace Šumperanů.

Pro řadu místních zůstane budova asi navždy Grandem. Nový název se stal předmětem dlouhých diskusí obyvatel města. Investor a majitel hotelu Ondřej Veselovský řekl, že výběru názvu předcházelo dlouhé rozhodování.

Takto zmizel slavný hotel před olomouckým nádražím. Kde bývaly další?

„Hodně místních to komentuje, já to úplně chápu, nevadí mi to, ale většina z nich v tom hotelu nikdy nebydlela. Věděli jsme, že nechceme zachovat název Grand. V České republice jich je padesát a musíme se z hlediska hotelu snažit oslovit lidi, kteří nejsou ze Šumperka. A pro spoustu lidí nese název Grand pachuť různých hotelů s tímto názvem,“ objasnil Ondřej Veselovský.

Nový název jako slovní hříčka

Název Perk je slovní hříčkou, která vychází z názvu města. „Na název a logo máme od lidí, kteří nejsou místní, pozitivní odezvy. Spíše říkají, že je fajn, že jsme naproti radnici,“ ukazuje s úsměvem na protilehlou historickou budovu obchodní akademie.

V současnosti pracuje v hotelové části komplexu dvanáct lidí, v restaurační obdobný počet. Náklady na rekonstrukci objektu výrazně přesáhly sto milionů korun.