Zpočátku moc nechtěla. Zejména kvůli tomu, v jakém stavu byl podnik i celý objekt. Roky rodina dávala nemovitost dohromady. Co vydělala na hospodě, hned investovala zpět.

„Drželo nás, že lidé k nám rádi chodili. Taky kvůli kuchyni. Maminka, jak ta výborně vařila. Kde mělo být mlíko, tam dala smetanu,“ zamáčkla slzu za dobou, kdy to v lokále jen hučelo.

Štěpánov chystá proměnu, s novou podobou města mají pomoci mladí architekti

Zeď a bečka v garáži

Postavil se železniční koridor a kudy se chodilo od vlaku, tam vyrostla zeď.

„Taky lidi už jezdí hodně autem, autobusové spojení je dobré. Doba se na vesnici změnila. Lidé posedí doma, rozdělají si gril, koupí se bečka, dnes i s chlazením. Do hospody se zajde výjimečně. A co je pandemie, to je hotová katastrofa. Začalo se ještě více popíjet doma, taky různě po garážích. Těžko se to bude vracet zpátky,“ povzdechla si.

Ilona Koniorová převzala podnik od maminky před dvěma roky. Ani pod novou šéfovou ale nesmí chybět vyhlášené svačinové polévky.

Na dršťkovou jezdí do podniku u štěpánovského nádraží pravidelně party lidí z Olomouce na kole.

„V létě máme vyhlášenou italskou zmrzlinu, poháry a palačinky. A každý pátek a sobotu se griluje, vaří se kolínka a chybět nesmí makrely. Ať už se oteplí a zase máme plnou zahrádku,“ těšila se na jaro Ilona Koniorová.

Na hřiště do Slavonína se jezdí na "hotovky" i vyhlášená žebra

Baron a plyšáci

Hostinec Na Hutích má dlouhou a zajímavou historii. Budovu nechal postavit baron František Klein, spolumajitel místních železáren s vysokými pecemi, jako závodní hostinec pro zaměstnance železáren. Stejně tak baron financoval stavbu blízkého kostela svaté Barbory, který je odsvěcen a od roku 2006 je v majetku obce.

A jak vznikl název „V plyšu“?

„To bylo v době, kdy hostinec měli krátce, snad jen půl roku, majitelé, kteří v zadní části nechali udělat boxy potažené plyšem. Bylo to středem zájmu a nějak se to ujalo. I nám pak někteří ještě dlouho říkali ‚plyšáci‘,“ usmála se energická hostinská, která si zakládá na tom, aby lokál i venkovní posezení působily vkusně a všude bylo čisto.