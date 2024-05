Štamgasti smutní, že přijdou o svoji „srdcovku“. Přespolní hosté nad koncem úspěšného hostince kroutí hlavou. Nepomohla ani petice. Podle vedení obce vzhledem ke stavu budovy není vyhnutí.

„Tato vyhlášená hospoda že končí? Proč?“ zaskočila u nedělního oběda zpráva rodinu z Dolní Moravice u Rýmařova.

Zejména o víkendech se v Hostinci Dolany stavuje pravidelně, když vyráží směrem na Hanou. „Vždycky se tady dobře najíme. Jezdíme sem roky,“ kroutili hlavou nad plnými talíři.

V neděli po poledni byla v lokále obsazena většina stolů. Jeden, svůj tradiční, obléhali štamgasti. O konci provozovny vědí místní už delší dobu. Smířit se s tím však podle nich nejde.

„Každá obec by měla mít to ‚svoji‘ hospodu, kam místní zajdou na kus řeči. Tady to naše ‚retro‘ má tradici, historii, není důvod to likvidovat. Barák zase v tak špatném stavu není,“ kritizovali následně někteří z nich u cigarety ve dvoře zpečetěný osud podniku a Domu služeb.

Hostinský Libor Janšta již dostává nabídky z okolí.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Hostinský Libor Janšta má provozovnu v nájmu 12. rokem. Jako hlavní kuchař zde působí dohromady 25 let. Dobrou školu, jak rád vzpomíná, dostal v olomoucké Jednotě, kde se vyučil v gastrocentru.