Narážet pivní sudy se zatím nechystají v Hanácké hospodě v Olomouci. Ta už řadu týdnů funguje díky výdejnímu okénku.

„Určitě v pondělí neotevřeme, na restaurace a hospody se to nevztahuje, nechceme nic porušit. Budeme fungovat tak, jak doposud,“ řekl provozní Roman Kvapil.

Zavřená pro hosty nadále zůstane také pivnice U tygra, kde budou dodržovat všechna platná nařízení.

„Budeme mít k v pondělí zavřeno, dál bude v provozu okénko. Na obnovení běžného provozu bychom stejně pár dní potřebovali, hospodu nejde otevřít jen tak ze dne na den,“ poznamenal provozovatel David Macek.

Aktuálním opatřením se přizpůsobí také olomoucká Potrefená husa. Pokud by bylo možné restaurace otevřít, hosty by po nucené pauze zase velmi rádi uvítali. Ale nebylo by to hned.

„Budeme se řídit tím, co bude v pondělí platit. Jsme schopni otevřít a obsluhovat hosty, ale z počátku by to asi bylo v nějakém omezeném režimu. Z hodiny na hodinu nejsme schopni uvařit kompletní jídelníček, protože na to teď nemáme dostatečné zásoby. Nejdřív bychom to zvládli asi až od úterý. Potřebujeme alespoň dva dny náskok, minimálně na nákup a doplnění potřebných zásob,“ vysvětlil manažer restaurace Michal Prochovník.

Na pivo si v pondělí nezajdou ani štamgasti restaurace U Zlaté koule.

„Určitě ne, na nás se to nevztahuje a tak necháme zavřeno. Dál budeme mít v provozu výdejní okénko,“ potvrdila pracovnice podniku Markéta Žáčková. Kdo by si chtěl posedět v hostinci a pivovaru Chomout, musí si také počkat, protože začátkem příštího týdne ještě bude zavřeno.

„Máme režim výdejního okénka a zatím to měnit nebudeme. Nevidím to tak, že bude možné otevřít hospody už od pondělí. Dodržíme nařízení, která budou aktuálně platit,“ řekl hlavní číšník Samuel Livingstone.