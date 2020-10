Nejpozději v osm večer musí podle protikoronavirového nařízení vlády vyhodit své hosty hospody, bary a restaurace. V Olomouci někde povolené otvíračky využijí do poslední minuty, jinde ale zavřou mnohem dřív.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Běžně míval olomoucký bar Black Stuff otevřeno od čtyř hodin odpoledne do jedné či dvou hodin do rána. V poslední době otvírá už ve tři odpoledne, aby lidé mohli přijít na drink dříve, třeba cestou ze zaměstnání. Co pro jeho provozovatele znamená, když teď musí zavírat už v osm večer?