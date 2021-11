„Tady nebo s sebou? Tady? Tak ukažte,“ vyzvala ve čtvrtek před polednem pracovnice bufetu Senimo muže středního věku, jenž si poručil holandský řízek s bramborovým salátem. Host ukázal na kapsu u bundy s tím, že doklad o bezinfekčnosti se nachází v peněžence. „Ne, chci to vidět,“ trvala na svém.

Poté, co host rozložil poskládaný certifikát, mohl s jídlem na talíři pokračovat k pokladně a následně se usadit k volnému stolku. Další lidé ve frontě už šustili papírem. Jedna žena na konci řady odešla.

„Tak jsme k nařízení přistoupili. Jinak to nejde. Dbáme na to, aby bylo vše v pořádku, i když jsme se museli vypořádat i s velmi nepříjemnými situacemi, kdy to někteří zkoušeli, pak byli zlí. Naštěstí jde o výjimky,“ popisovala praxi manažerka bufetu a lahůdkářství olomouckého Senima Miroslava Dohnalová.

Testy i na místě

V olomouckém hostinci U Anči oceňují, že většina hostů sama ukazuje doklad o bezinfekčnosti. Ve špičce, kdy se v podniku vystřídá i 200 hostů, je podle personálu každá minuta zdržení poznat.

„Jsou připraveni. Dva chlapi přišli, neměli nic, tak jsme jim udělali antigenní test a bylo vyřízeno,“ shrnul provozovatel oblíbené restaurace Luděk Stránský.

Nové nařízení se však podle něj podepsalo na tržbách. Klesly zhruba o 30 procent.

„Lidé mají obavy, že by mohli dostat pokutu. Snažíme se, aby to fungovalo. Hlavně nechceme, aby nás zase zavřeli,“ dodal.

95% má očkování

Na dodržování nového nařízení dbají u Drápala, jednoho z nejvyhledávanějších podniků v krajském městě.

„Pětadevadesát procent hostů má očkování, pět procent test. Zcela výjimečně jsme dělali samotest na místě. Dbáme na nařízení. Nestojíme o to, aby nás zase zavřeli, o další lockdown,“ poukázal provozovatel František Lorenc.

„Jediný konflikt jsme zatím řešili paradoxně s provozovatelem nejmenované olomoucké restaurace. Zjistili jsme, že má falešnou Tečku. Místo toho, aby šel příkladem,“ kroutil hlavou Lorenc.

O polovinu hostů méně

V Olomouckém kraji, kde je momentálně epidemická situace nejhorší v rámci celé České republiky, je i několik podniků, kde odmítají kontrolovat své hosty, jestli mají očkování nebo negativní test na koronavirus.

„Fungujeme jako před nařízením. Hostinský není od toho, aby něco takového kontroloval. Nemám na to ani právo,“ reagoval Martin Macek, který má provozovny na Svatém Kopečku.

Postěžoval si, že mu ubylo hostů.

„Ne málo. Zhruba padesát procent, ale je před námi víkend, uvidíme, jak to bude vypadat v dalších dnech. Lidé nechtějí riskovat, jiní to nechtějí ukazovat z principu, protože jde o jejich osobní údaje,“ vysvětloval si úbytek hostů v podnicích.

Kontroly napříč krajem

V restauracích, klubech, diskotékách a podobných provozech by od pondělí 1. listopadu neměl provozovatel obsloužit hosta, pokud neprokáže bezinfekčnost. Bude se to kontrolovat.

„Krajská hygienická stanice v rámci svých i společných kontrol s Policií ČR využije všech možných dostupných kapacit zaměstnanců KHS Olomouckého kraje,“ vzkázala mluvčí KHS Markéta Koutná.

Kolik pracovníků nasadí KHS na vymáhání dodržování těchto opatření, zatím hygiena neuvedla.

„Přesná čísla nyní nelze sdělit, neboť nelze predikovat epidemiologickou situaci v termínech plánovaných kontrol a potřebu využití zaměstnanců naší organizace k trasování pozitivně testovaných osob. Kontroly však budou probíhat napříč Olomouckým krajem,“ uvedla.