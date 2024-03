„Po bydlení je hlad. Jistě to dokážu pronajmout, sice za méně než v Olomouci, ale pořád z toho něco bude. Otevřel Amazon, jedna svozová trasa povede přes Dub. Olomouc, kde jsou nájmy vysoké, je pro případné zájemce dobře dostupná,“ popisoval záměr.

Podnik na frekventované ulici zavřel po hlavní dubské pouti „Na Andílka“. Jako zajímavou příležitost vyhodnotil majitel investici do přestavby objektu na menší nájemní byty.

Změnu pozoroval od pandemie covidu. „Mentalita lidí se změnila. Do hospody se chodí méně, a to nejen z ekonomických důvodů,“ podotkl.

„Lidi přestali postupně chodit. Sice jsme na dobrém místě, vařili jsme jako jediní, ale dál už to prostě nešlo,“ posteskl si nad koncem restaurace, která fungovala v Dubu nad Moravou přes 30 let, majitel nemovitosti Pavel Piňos.

„Mrzí nás to, protože byla dobrá. Fungovala přes 30 let. Už nejsou štamgasti, co denně zašli po práci nebo kolem zpráv na jedno, řada z nich zemřela. Mladí už takto nežijí, mají jiné aktivity,“ poznamenal Ivo Čečman.

Na bydlení předělali hospodu i jinde, například v Bohuslavicích. Jedinou v obci. Funguje pouze sezonní podnik na hřišti.

Hospodští zkracují otevírací dobu

Podle Luboše Jadrníčka z Pivovaru Jadrníček v Náměšti na Hané skončila v posledních letech na venkově řada podniků. Další vlna zavírání ale nehrozí. Ti, co přežili, přistoupili k tomu, že zredukovali provozní dobu. Někde výrazně.

„Zatímco dříve měli otevřeno sedm dní v týdnu, dnes jen pátky a víkendy. Řada hospůdek měla zaměstnance, to už taky není pravda. Staly se z toho rodinné podniky,“ popisoval vývoj na venkově.

I ve svém vyhlášeném podniku v Náměšti na Hané pozoruje, že chlapi po sportovních aktivitách už nezajdou na jedno tak často jako dříve. Čepované pivo po lednovém zvýšení DPH zdražil, stejně jako drtivá většina výrobců piva v Česku.

„O čtyři koruny jsme museli zvednout cenu. Stát si myslí, že vybere více, ale nevybere. Na tom se shodujeme s hospodskými. Podniky omezily otevírací dobu a hosté vypijí méně piva,“ poznamenal.

Horka: z pěti hospod dvě

Na Olomoucku v posledních letech zavřela řada vesnických podniků.

„Provozovnu nakonec koupili Vietnamci. Dělali kachnu na medu a další speciality. Nebyla však odezva, tak zavřeli. Snad na sezonu znovu otevřou,“ popisoval situaci starosta Horní Loděnice Gustav Repaň.

Zavřela opět Zlatá Křepelka u Skrbeně, kterou se novému vlastníkovi podařilo otevřít počátkem pandemie covidu. V provozu nejsou podniky v Olomouci-Chomoutově.

„Pamatuji, že v Horce bylo snad pět hospod. Autodemont, to byl pojem, pak Na Kovárně v Sedlisku, Sokolka, pivovar Melichárek měl posezení, Lovecká chata. Dnes? V provozu jsou dvě, včetně Lovecké chaty, a sporadicky Sedlisko,“ popisovala pracovnice obecního úřadu.

Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Jedinou hospodu dotuje město

Například ve třítisícovém Moravském Berouně dnes už jediný fungující gastro podnik provozuje město.

„Je to jediné restaurační zařízení. Aby tady něco bylo, provozuje a dotuje ho město, které zaměstnává personál restaurace,“ potvrdil starost města Jan Hicz.

Spousta podniků k pronájmu

Zájemci o koupi nebo pronájem restaurace na Olomoucku najdou v aktuálních nabídkách realitních kanceláři hned několik možností.

Třeba provozovnu s byty na Hlavní ulici ve Skrbeni, která funguje, podnik v Bohuňovicích v ulici 6. května nebo restauraci v Bílé Lhotě-Měníku, která je na prodej jen za 1,5 milionu korun.

Na prodej je stále i Kapitolka v Samotiškách. K pronájmu je nyní i podnik na okraji Olomouce, Taverna U Pece v Řepčíně.

