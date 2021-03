Vlevo Horka nad Moravou, vpravo Olomouc-Chomoutov. Baarovu ulici na okraji krajského města půlí hranice katastrů. Na letitou anomálii nyní došlo v souvislosti s vládním nařízením omezujícím volný pohyb osob. Těží z ní opět hlavně Horečáci. Kromě toho, že mají i letos výrazně levnější popelnice, jim druhý týden lockdownu patří celé Poděbrady i lužní les s Loveckou chatou. Zatímco jejich sousedé, Chomoutovští se mohou směrem na vyhledávaná výletní „letoviska“ jen dívat přes plot.

Baarova ulice: vlevo Horka nad Moravou, vpravo Olomouc | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Neměli by tudy vůbec chodit,“ ukazuje paní Boženka cestu směrem k hospodě. „My zase nesmíme na Poděbrady. Ale stejně je to tam teď samé bláto, takže mě to ani nemrzí,“ dodává s úsměvem sympatická seniorka, která bydlí ve staré části ulice spadající pod Olomouc.