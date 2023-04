„Rádi jsme tam s rodinou jezdili. Dali jsme si oběd, prošli se parkem, nakoupili. Podívejte se, jak to tam dnes vypadá,“ obrátila se na Olomoucký deník čtenářka z Olomouce.

Resort, který byl zadlužený se závazky v řádu desítek milionů korun, již má nového majitele. Podle údajů v katastru nemovitostí je jím olomoucká společnost Sciarra.

V obci před více než rokem nastínila svoji vizi. Bližší informace se od majitele firmy nepodařilo získat. Na olomoucké adrese, kde mají sídlo jeho firmy, nebyl k zastižení. Na vzkaz u nájemce v jeho objektu nepřišla ani po dvou týdnech žádná reakce.

Podle vedení samosprávy Bystrovan byl předložen vlastníkem návrh územní studie, který počítá s výstavbou desítek rodinných domů.

„Jednalo by se snad o 65 rodinných domů,“ přiblížil starosta Libor Žižka.

Návrh na zachování arboreta a restaurace

Tak masivní zástavba, pokud by firma takový záměr chtěla uskutečnit, neodpovídá představám obce ani sousedící společnosti Presbeton Nova.

Předcházet by navíc muselo vyřešení dopadu stávající výroby na případné bydlení, jejího oddělení nějakým velkým valem.

Obec i firma Presbeton Nova měla jiné návrhy.

„Mluvilo se o možném přeprodeji na části, kdy část by získala obec a něco by koupil Presbeton, který by zachoval část arboreta a restauraci,“ sdělil starosta.

Podle Libora Žižky je možné část areálu podle územního plánu využít k bydlení. Rozsah by odpovídal zhruba osmi parcelám pro rodinné domy. Zbytek by měl fungovat jako služby.

„Věřím, že uskuteční další jednání, ale je to složité a o nemalých financích. Pokud budu optimistou, letos budeme vědět, zda vlastník něco odprodá a můžeme se případně přiblížit nějaké dohodě. Bude-li však cena přemrštěná, nemáme zájem,“ dodal starosta obce.

Představy na každé straně jiné

Podle generálního ředitele společnosti Presbeton Nova jsou jednání takzvaně na mrtvém bodě.

„Představy jsou na každé straně trošku jiné. Pan majitel má nějaké představy, ale my je nesdílíme. Čekáme, zda nepřijde s nějakým vstřícným krokem,“ přiblížil současnou situaci René Horský.

Potvrdil, že kdyby byly požadavky vlastníka akceptovatelné, firma by měla zájem o koupi části areálu s restaurací. Takový investiční záměr je ale podle ředitele momentálně u ledu.

O tom, jestli nový majitel Horizontu v současnosti činí kroky směrem k uvažované výstavbě RD, nemá vedení společnosti žádné oficiální informace.

„Jako sousedé jsme s žádným záměrem osloveni nebyli. Měli bychom být účastníky stavebního řízení, ale zatím se nic takového neděje, takže se zatím oficiálně nemáme k čemu vyjadřovat,“ uzavřel René Horský.

Přírodní ráj Horizont



Arboretum v Bystrovanech, které vzniklo na místě bývalé skládky, otevřelo pro veřejnost na podzim 2000. Následně přibylo předváděcí centrum okrasných dřevin a rostlin a restaurace.



Arboretum v Přírodním ráji Horizont v dobách prosperityZdroj: prirodniraj.czV parku mohli návštěvníci obdivovat přibližně 200 druhů cizokrajných rostlin a dřevin, mini zoo, dominantou arboreta byl pětimetrový vodopád a jezírko dlouhé téměř 20 metrů.



Pod zemí je v parku zabudovaný několikakilometrový, počítačem řízený závlahový systém s více než 300 tryskami.



Součástí areálu bylo vyhledávané prodejní centrum, které nabízelo cizokrajné rostliny a dřeviny.



Při budování Horizontu byly využity evropské dotace. (tau)