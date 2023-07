V Holickém lese vyrostly stromověže. Atraktivní dětské hřiště firma dokončuje. Ještě není přístupné.

Tři takzvané stromověže stojí u stezky v Holickém lese. „Děti na nich najdou skrýše, síťový most, skluzavku, lezecké stěny i žebříky,“ přiblížila mluvčí magistrátu Jana Doleželová.

Netradiční multifunkční sestava je určena pro děti od 3 do 14 let. Atraktivní prvky s dopadovou plochou ze zatravňovacích rohoží firma montuje od poloviny června. Hotovo by mělo být ještě o prázdninách.

Do obnovy dětských hřišť v Olomouci jdou každoročně z městského rozpočtu více než dva miliony korun. Letos se opravuje například na Lazcích a v Neumannově ulici.

Pro příští rok již schválili radní opět přípravu rekonstrukce dvou hřišť, ve Smetanových sadech a u Bystřičky na Bělidlech, a také výstavbu jednoho nového. Vznikne v Koželužské ulici.

„Podoba těchto hřišť se bude během letošního roku ladit podle požadavků a přání jednotlivých městských částí,“ vysvětlila v květnu vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová

Olomouc se na svých pozemcích stará o pětasedmdesát dětských hřišť a dvacet pískovišť.

