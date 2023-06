Od pondělí 5. června neprojedou řidiči olomouckou Holickou ulicí, kde začnou práce na nadjezdu, kterým Správa železnic nahradí stávající křížení silnice a koridoru. Přemostění železniční tepny přinese velkou úlevu motoristům, kteří musejí u přejezdu často a dlouho čekat, až se zvednou se závory. Po novém nadjezdu projedou první auta na konci příštího roku.

Železniční přejezd v Holické ulici nahradí nadjezd | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Stavební práce a s nimi spojené dopravní omezení v místě stávajícího přejezdu potrvají rok a půl. Uzavírka je podle informací zveřejněných na webu magistrátu naplánovaná do 5. prosince 2024.

Původně se počítalo s omezením na silnici III/03551 až na samotném závěru stavby. S ohledem na další úpravy komunikace bylo nakonec dohodnuto uzavření na delší dobu.

Objížďka se zúžením

Objížďka vede přes Velkomoravskou, Tovární a Rolsberskou. V Rolsberské ve směru do centra je poblíž Hornbachu provoz sveden do jednoho pruhu a řidiči by měli počítat se zdržením. Tvoří se kolony.

Se zdržením ve směru do centra je potřeba počítat v Rolsberské ulici, kde je před odbočkou do Hornbachu sveden provoz do jednoho pruhu. Ve špičkách se tvoří kolony, 3. června 2023Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Řidiči by také měli počítat s tím, že neprojedou ulicí Šlechtitelů, kde je od poloviny dubna do poloviny července na etapy uzavírka kvůli přestavbě parovodu na horkovod.

Podle informací na webu magistrátu se úplná uzavírka přejezdu v Holické nevztahuje na autobusy MHD.

Od pondělí 5. června 2023 motoristé neprojedou přes přejezd v Holické ulici. Uzavírka kvůli stavbě nadjezdu je naplánovaná do 5. prosince 2024. MHD bez omezení.Zdroj: Magistrát města Olomouce

Přes železniční přejezd v Holické ulici denně projíždějí stovky vlaků.

„Silný provoz na koridoru mezi Olomoucí a Přerovem spouští závory na tomto přejezdu velmi často, což bohužel významně omezuje silniční dopravu a v denních špičkách se před ním tvoří dlouhé fronty. Nový nadjezd výrazně odlehčí zatížené silnici a především řidičům. Každé nahrazení přejezdu je z hlediska bezpečnosti výhrou pro vlaky, auta, cyklisty i chodce,“ uvedl za Správu železnic ředitel Stavební správy východ Miroslav Bocák.

Přemostění koridoru v Holické ulici



Plánovaný nadjezd v Holické ulici v Olomouci.Zdroj: MORAVIA CONSULT OlomoucNová přeložka stávající silnice o délce 468 metrů bude obousměrná s vyhrazenými jízdními pruhy pro cyklisty, pro pěší vznikne jednostranný chodník. Nadjezd budou řidiči překonávat maximální rychlostí 50 kilometrů v hodině. Součástí stavby je také přeložka účelové komunikace spojující Holickou a Technologickou ulici, modernizace přinese chybějící cyklopruhy a chodník.



Stavbu zrealizuje za 294, 7 milionu korun FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby ve společnosti s firmami TOMI – REMONT a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. Celkové investiční náklady akce dosahují 375 milionů korun.